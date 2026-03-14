В центре Одессы разрушается фасад здания мэрии — фоторепортаж
В центре Одессы от здания городского совета начали отпадать части фасада. Куски декоративной лепнины падают на тротуар сбоку сооружения. Опасный участок уже огородили сигнальной лентой, чтобы пешеходы не подходили близко.
Об этом информируют корреспонденты Новини.LIVE.
Здание одесской мэрии обваливается
Части декоративной отделки на фасаде здания Одесского городского совета начали разрушаться. Фрагменты лепнины отслаиваются от стены и падают на асфальт рядом.
Опасная зона расположена сбоку сооружения. Там натянули заградительную ленту, чтобы ограничить доступ для пешеходов.
Что известно о ремонте мэрии
Проблема с состоянием здания не новая. В 2021 году управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на реставрацию здания Старой биржи, где расположена мэрия.
По данным системы публичных закупок Prozorro, на работы планировали потратить 109 миллионов 887 тысяч гривен. Проект предусматривал укрепление фундамента и стен, реставрацию фасада, ремонт полов и установку пожарной сигнализации.
Кроме этого, в здании планировали обновить водопровод и канализацию, установить новые окна и двери, а также смонтировать систему вентиляции.
В торгах победила компания "Укрспецпроект", которая предложила выполнить работы за 93,9 миллиона гривен. Однако после начала проверки процедуры закупки Государственной аудиторской службой и обжалований результатов тендера контракт так и не заключили из-за испорченной репутации потенциального подрядчика.
Отметим, что указанная компания ранее выполняла реставрацию дома Русова. В 2021 году там обвалилась часть скульптуры на фасаде, а внутри декоративного элемента обнаружили пластиковую бутылку вместо каркаса. Кроме того, правоохранители открывали уголовное производство относительно возможного присвоения бюджетных средств во время реставрационных работ.
История здания одесской мэрии
Здание, где сейчас работает Одесский городской совет, имеет почти двухсотлетнюю историю. Его возвели в 1837 году для Одесской товарной биржи по проекту архитектора Франца Боффо. Позже здание перепланировал архитектор Франц Моранди. После того, как биржа переехала в другое здание, здесь работает городская власть.
