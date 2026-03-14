В центре Одессы разрушается фасад здания мэрии — фоторепортаж

Здание Одесского городского совета. Фото: Новини.LIVE

В центре Одессы от здания городского совета начали отпадать части фасада. Куски декоративной лепнины падают на тротуар сбоку сооружения. Опасный участок уже огородили сигнальной лентой, чтобы пешеходы не подходили близко.

Об этом информируют корреспонденты Новини.LIVE.

Скульптуры на здании одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE

Здание одесской мэрии обваливается

Внешняя отделка мэрии отпадает. Фото: Новини.LIVE

Разрушение фасада здания. Фото: Новини.LIVE

Опасный участок возле мэрии огородили. Фото: Новини.LIVE

Что известно о ремонте мэрии

Проблема с состоянием здания не новая. В 2021 году управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на реставрацию здания Старой биржи, где расположена мэрия.

Отшелушенный фасад здания одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE

По данным системы публичных закупок Prozorro, на работы планировали потратить 109 миллионов 887 тысяч гривен. Проект предусматривал укрепление фундамента и стен, реставрацию фасада, ремонт полов и установку пожарной сигнализации.

Кроме этого, в здании планировали обновить водопровод и канализацию, установить новые окна и двери, а также смонтировать систему вентиляции.

Опасный участок возле мэрии. Фото: Новости.LIVE

В торгах победила компания "Укрспецпроект", которая предложила выполнить работы за 93,9 миллиона гривен. Однако после начала проверки процедуры закупки Государственной аудиторской службой и обжалований результатов тендера контракт так и не заключили из-за испорченной репутации потенциального подрядчика.

С фасада одесской мэрии отшелушилась лепнина. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что указанная компания ранее выполняла реставрацию дома Русова. В 2021 году там обвалилась часть скульптуры на фасаде, а внутри декоративного элемента обнаружили пластиковую бутылку вместо каркаса. Кроме того, правоохранители открывали уголовное производство относительно возможного присвоения бюджетных средств во время реставрационных работ.

История здания одесской мэрии

Здание, где сейчас работает Одесский городской совет, имеет почти двухсотлетнюю историю. Его возвели в 1837 году для Одесской товарной биржи по проекту архитектора Франца Боффо. Позже здание перепланировал архитектор Франц Моранди. После того, как биржа переехала в другое здание, здесь работает городская власть.

