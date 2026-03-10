В Одессе проверили скандальную застройку на Ланжероне

Застройка на пляже. Фото: ОО "Спільна мета"

История со скандальным строительством возле Ланжерона получила продолжение. Во время проверки городской архстройконтроль зафиксировал новые нарушения. Выяснилось, что здание возводят с превышением этажности. Если застройщик не устранит нарушения, лишние этажи могут демонтировать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ОО "Спільна мета".

Реклама

Читайте также:

Что обнаружила проверка

Управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета проверило строительство возле Ланжерона после запроса общественной организации. По результатам проверки установили, что застройщик изменил технико-экономические показатели объекта. Речь идет об увеличении этажности здания на три этажа по сравнению с утвержденным проектом. Также генеральный подрядчик выполнял работы с существенным отклонением от проектной документации. УГАСК выдал предписание об устранении нарушений. Если требования не выполнят в установленный срок, незаконно построенные этажи могут демонтировать.

"Застройщик изменил технико-экономические показатели объекта и увеличил этажность здания на три этажа по сравнению с утвержденным проектом", — говорится в ответе управления.

Скандальная застройка

Строительство возле Ланжерона уже давно вызывает споры в Одессе. Речь идет об объекте напротив Аллеи Славы возле парка Шевченко. Ранее городские власти неоднократно заявляли, что застройщик превысил параметры, определенные в проекте. Активисты и часть депутатов горсовета не раз требовали проверить законность строительства и вернуться к параметрам, предусмотренным документацией.

Заказчиком строительства является ООО "СПС-РИЕЛТ", а генеральным подрядчиком — ООО "ЮЖНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Именно этим компаниям ранее выдавали предписания по остановке работ и устранению нарушений.

Напомним, мы сообщали, что новые многоэтажки в Украине будут возводить с обязательными защитными сооружениями. Президент Владимир Зеленский подписал Закон 4778-IX, который устанавливает требования к строительству укрытий и интегрирует их в градостроительную документацию.

Также мы писали о том, можно ли остановить наглое строительство соседа. В такой ситуации многие терпят такое поведение, потому что "не хотят портить отношения", но закон как раз на вашей стороне. В Украине действуют правила добрососедства.