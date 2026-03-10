В Одесі перевірили скандальну забудову на Ланжероні

Забудова на пляжі. Фото: ГО "Спільна мета"

Історія зі скандальним будівництвом біля Ланжерону отримала продовження. Під час перевірки міський архбудконтроль зафіксував нові порушення. З’ясувалося, що будівлю зводять із перевищенням поверховості. Якщо забудовник не усуне порушення, зайві поверхи можуть демонтувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГО "Спільна мета".

Що виявила перевірка

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради перевірило будівництво біля Ланжерону після запиту громадської організації. За результатами перевірки встановили, що забудовник змінив техніко-економічні показники об’єкта. Йдеться про збільшення поверховості будівлі на три поверхи порівняно із затвердженим проєктом. Також генеральний підрядник виконував роботи з істотним відхиленням від проєктної документації. УДАБК видав припис про усунення порушень. Якщо вимоги не виконають у встановлений термін, незаконно збудовані поверхи можуть демонтувати.

"Забудовник змінив техніко-економічні показники об’єкта та збільшив поверховість будівлі на три поверхи порівняно із затвердженим проєктом", — йдеться у відповіді управління.

Скандальна забудова

Будівництво біля Ланжерону вже давно викликає суперечки в Одесі. Йдеться про об’єкт навпроти Алеї Слави біля парку Шевченка. Раніше міська влада неодноразово заявляла, що забудовник перевищив параметри, визначені у проєкті. Активісти та частина депутатів міськради не раз вимагали перевірити законність будівництва та повернутися до параметрів, передбачених документацією.

Замовником будівництва є ТОВ "СПС-РІЕЛТ", а генеральним підрядником — ТОВ "ЮЖНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Саме цим компаніям раніше видавали приписи щодо зупинення робіт і усунення порушень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що нові багатоповерхівки в Україні зводитимуть з обов’язковими захисними спорудами. Президент Володимир Зеленський підписав Закон 4778-IX, який встановлює вимоги до будівництва укриттів і інтегрує їх у містобудівну документацію.

Також ми писали про те, чи можна зупинити нахабне будівництво сусіда. У такій ситуації багато хто терпить таку поведінку, бо "не хоче псувати стосунки", але закон якраз на вашому боці. В Україні діють правила добросусідства.