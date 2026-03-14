У центрі Одеси руйнується фасад будівлі мерії — фоторепортаж

Будівля Одеської міської ради. Фото: Новини.LIVE

У центрі Одеси від будівлі міської ради почали відпадати частини фасаду. Шматки декоративної ліпнини падають на тротуар збоку споруди. Небезпечну ділянку вже обгородили сигнальною стрічкою, щоб пішоходи не підходили близько.

Будівля одеської мерії обвалюється

Небезпечна зона розташована збоку споруди. Там натягнули загороджувальну стрічку, щоб обмежити доступ для пішоходів.

Що відомо про ремонт мерії

Проблема із станом будівлі не нова. У 2021 році управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на реставрацію будівлі Старої біржі, де розташована мерія.

За даними системи публічних закупівель Prozorro, на роботи планували витратити 109 мільйонів 887 тисяч гривень. Проєкт передбачав зміцнення фундаменту та стін, реставрацію фасаду, ремонт підлог і встановлення пожежної сигналізації.

Крім цього, у будівлі планували оновити водопровід і каналізацію, встановити нові вікна та двері, а також змонтувати систему вентиляції.

У торгах перемогла компанія "Укрспецпроєкт", яка запропонувала виконати роботи за 93,9 мільйона гривень. Однак після початку перевірки процедури закупівлі Державною аудиторською службою та оскаржень результатів тендеру контракт так і не уклали через зіпсовану репутацію потенційного підрядника.

Зазначимо, що вказана компанія раніше виконувала реставрацію будинку Русова. У 2021 році там обвалилася частина скульптури на фасаді, а всередині декоративного елемента виявили пластикову пляшку замість каркаса. Крім того, правоохоронці відкривали кримінальне провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів під час реставраційних робіт.

Історія будівлі одеської мерії

Будівля, де нині працює Одеська міська рада, має майже двохсотлітню історію. Її звели у 1837 році для Одеської товарної біржі за проєктом архітектора Франца Боффо. Пізніше споруду перепланував архітектор Франц Моранді. Після того, як біржа переїхала до іншої будівлі, тут працює міська влада.

