На реконструкцію Одеського зоопарку потрібно понад мільярд грн

В Одесі не вщухають суперечки стосовно міського зоопарку. Наразі обговорюють масштабну реконструкцію. Проєкт передбачає нові вольєри, прогулянкові маршрути, амфітеатр та розширення території. Однак реалізація планів потребує значного фінансування — орієнтовно понад мільярд гривень. Поки у міському бюджеті коштів на роботи немає.

Про це Новини.LIVE дізналися із засідання робочої групи з оцінки ефективності діяльності Комунальної установи "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення".

Реконструкція зоопарку

Проєкт реконструкції, підготовлений архітекторкою Наталія Головченко, передбачає повну модернізацію зоопарку на території близько 6,5 гектарів. Реалізація розділена на чотири черги та може тривати до 10 років. Перша черга оцінюється у приблизно 270 млн грн і включає оновлення частини вольєрів, інженерної інфраструктури та перенесення функціональних об’єктів.

Загальна вартість проєкту за підрахунками 2022 року може сягати 1,15 мільярда гривень. Планується розширення території за рахунок колишнього трамвайного депо, облаштування нових прогулянкових маршрутів, зон відпочинку, кафе, амфітеатру, парковки та тематичних зон для тварин. Очікується, що відвідувачі зможуть перебувати в зоопарку до 5–6 годин замість нинішніх 1,5–2 годин.

Фінансування зоопарку

Водночас головне питання — фінансування. У 2025 році місто виділило близько 1,46 млрд грн на підтримку ЗСУ та військових частин. Тобто кошти на реконструкцію зоопарку порівнянні з річною допомогою армії. Наразі у міському бюджеті немає навіть коштів на аварійні роботи, зокрема ремонт акватерраріуму, де існує ризик обвалу даху.

Поки що проєкт реконструкції залишається на стадії обговорення та планування, а кошти на його реалізацію у місті не закладені.

Переїзд зоопарку

В Одесі запропонували перенести міський зоопарк до парку Савицького. Ідею висунули активісти, пояснюючи її замалими вольєрами та застарілими умовами утримання тварин. Директор зоопарку Ігор Бєляков виступив проти плану, наголосивши на високій вартості будівництва та ризиках перевезення старих і великих тварин, зокрема слонихи Венді.

Активістки пропонують залишити на нинішній території лише птахів, а інших тварин перевести до нового комплексу, після чого повернути до оновленого зоопарку. Бєляков зазначив, що нові просторі вольєри вже з’явилися завдяки коштам від продажу квитків, і модернізацію можна продовжувати поступово.

Скандали з зоопарком

Навколо зоопарку тривають скандали та перевірки. У 2024 році міськрада виділила близько 5 млн грн на новий котел для слоновника. Підрядник отримав кошти та встановив котел, але роботи не були завершені, а акт прийому-передачі підписали заздалегідь. Коли виявили порушення, до справи підключили поліцію та розпочали розслідування. Керівництво зоопарку звинувачення відкидає, називаючи їх частиною інформаційної кампанії проти установи.

