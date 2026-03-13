В Одессе хотят выделить более миллиарда на реконструкцию зоопарка

Вход в зоопарк. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе продолжаются споры вокруг городского зоопарка. В центре внимания — масштабная реконструкция, включающая строительство новых вольеров, прогулочных маршрутов, амфитеатра и расширение территории. Однако реализация проекта потребует значительных вложений — примерно свыше миллиарда гривен. На данный момент средства на эти работы в городском бюджете не предусмотрены.

Об этом Новини.LIVE узнали из заседания рабочей группы по оценке эффективности деятельности Коммунального учреждения "Одесский зоологический парк общегосударственного значения".

Реконструкция зоопарка

Проект реконструкции, подготовленный архитектором Натальей Головченко, предусматривает полную модернизацию зоопарка на территории около 6,5 гектаров. Реализация разделена на четыре очереди и может длиться до 10 лет. Первая очередь оценивается в примерно 270 млн грн и включает обновление части вольеров, инженерной инфраструктуры и перенос функциональных объектов.

Общая стоимость проекта по подсчетам 2022 года может достигать 1,15 миллиарда гривен. Планируется расширение территории за счет бывшего трамвайного депо, обустройство новых прогулочных маршрутов, зон отдыха, кафе, амфитеатра, парковки и тематических зон для животных. Ожидается, что посетители смогут находиться в зоопарке до 5-6 часов вместо нынешних 1,5-2 часов.

Финансирование зоопарка

В то же время главный вопрос — финансирование. В 2025 году город выделил около 1,46 млрд грн на поддержку ВСУ и воинских частей. То есть средства на реконструкцию зоопарка по сравнению с годовой помощью армии. Сейчас в городском бюджете нет даже средств на аварийные работы, в частности ремонт акватеррариума, где существует риск обвала крыши.

Пока проект реконструкции остается на стадии обсуждения и планирования, а средства на его реализацию в городе не заложены.

Переезд зоопарка

В Одессе предложили перенести городской зоопарк в парк Савицкого. Идею выдвинули активисты, объясняя ее слишком маленькими вольерами и устаревшими условиями содержания животных. Директор зоопарка Игорь Беляков выступил против плана, отметив высокую стоимость строительства и риски перевозки старых и крупных животных, в частности слонихи Венди.

Активистки предлагают оставить на нынешней территории только птиц, а других животных перевести в новый комплекс, после чего вернуть в обновленный зоопарк. Беляков отметил, что новые просторные вольеры уже появились благодаря средствам от продажи билетов, и модернизацию можно продолжать постепенно.

Скандалы с зоопарком

Вокруг зоопарка продолжаются скандалы и проверки. В 2024 году горсовет выделил около 5 млн грн на новый котел для слоновника. Подрядчик получил средства и установил котел, но работы не были завершены, а акт приема-передачи подписали заранее. Когда обнаружили нарушения, к делу подключили полицию и начали расследование. Руководство зоопарка обвинения отвергает, называя их частью информационной кампании против учреждения.

