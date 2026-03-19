Главная Одесса Одесские трамваи и троллейбусы запустят с 1-го апреля

Одесские трамваи и троллейбусы запустят с 1-го апреля

Дата публикации 19 марта 2026 10:25
Одесские трамваи и троллейбусы планируют запустить 1 апреля
Трамвай на дороге. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

С 1 апреля в Одессе снова начнут курсировать трамваи и троллейбусы. Пока что маршруты будут сокращены, а количество единиц ограничено. Запуск зависит от ремонта контактной сети и стабильности электроснабжения. Это первый этап возвращения электротранспорта после длительного простоя.

Об этом сообщает издание "Думская", передает Новини.LIVE.

Возвращение транспорта

В Одессе трамваи и троллейбусы снова выйдут на маршруты с 1 апреля. Сначала курсирование будет ограничено — меньше вагонов и короткие линии, чем до остановки движения. Трамваи будут курсировать по номерам № 5, № 15 и № 28, а троллейбусы — № 3, № 8, № 9 и № 12. Это предварительный перечень маршрутов, который могут корректировать в зависимости от ремонта и электроснабжения.

По словам представителей "Одесгорэлектротранса", работа транспорта зависит от стабильности электросетей и завершения ремонта путей и контактной сети. Если электричество будет нестабильным или работы затянутся, график запуска могут изменить.

Подготовка подвижного состава

Перед запуском проверили готовность трамваев и троллейбусов, а также готовность персонала. Планируется, что транспорт постепенно выйдет на маршруты, чтобы город смог восстановить регулярное электротранспортное сообщение.

Автобусные маршруты

Сейчас, в отсутствие электротранспорта, в рабочие дни в Одессе курсируют социальные автобусы. Они временно заменяют часть городских маршрутов и обеспечивают сообщение между районами. В частности С1, С3 и С4. Маршрут С1 соединяет Железнодорожный вокзал с улицей 28-й бригады и имеет наиболее плотный график — с утра до вечера с интервалами в пиковые часы. Маршрут С3 курсирует между улицами Святослава Рихтера и Дегтярной, а С4 — от Тираспольского шоссе до Дегтярной с отдельными рейсами до Западного кладбища. Последние рейсы выполняются около 19:00-19:40 в зависимости от направления.

Маршруты трамваев и троллейбусов

Социальные автобусы дублируют и часть трамвайных маршрутов — №5, №10, №15, №17, №26 и №27. Они охватывают ключевые направления: от Аркадии и Ицхака Рабина до вокзала, от Слободского рынка до центра и Фонтана. Наиболее интенсивное движение имеют маршруты №17 и №26 — с большим количеством рейсов в течение дня. Другие маршруты работают с большими интервалами, но обеспечивают сообщение между отдаленными районами города.

Также действуют социальные маршруты, дублирующие троллейбусы — №3, №8, №9, №10к и №12. Они соединяют, в частности, Парк Шевченко, Пересыпский мост, Железнодорожный вокзал и спальные районы. Часть маршрутов имеет равномерный интервал в течение дня, другие — работают по расписанию с перерывами. Все графики являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от дорожной ситуации или технических причин.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе начали отображать движение социальных автобусов на онлайн-картах. Теперь их можно отслеживать в мобильных приложениях MISTO и Public Transport Odesa. Пассажиры видят, где именно находится транспорт и когда он подъедет к остановке. Пока сервис работает в тестовом режиме и постепенно дорабатывается.

Также мы писали о том, что в Одессе готовят масштабный ремонт дорог в 2026 году. В городе планируют не просто подлатать ямы, а капитально обновить десятки улиц и тротуаров в каждом районе. На эти цели из бюджета уже выделили сотни миллионов гривен.

Одесса общественный транспорт
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
