Движение социальных автобусов в Одессе появилось в приложениях

Социальные маршрутки. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В Одессе запустили онлайн-отслеживание движения социальных автобусов на картах. Теперь пассажиры могут видеть местоположение транспорта и время его прибытия на остановку через мобильные приложения MISTO и Public Transport Odesa. Пока сервис функционирует в тестовом режиме и постоянно совершенствуется.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Как отследить автобус

В приложении MISTO появился новый раздел "Движение транспорта", который обозначен как beta. В нем пользователи могут видеть транспорт на карте и проверять маршрут в реальном времени. Чтобы найти автобус, нужно открыть приложение, нажать кнопку "Движение транспорта", сверху выбрать вкладку "Маршруты", а затем выбрать нужное направление. После этого на карте появляется транспорт, и можно увидеть, где именно он сейчас движется.

Пока что в сервисе отображаются несколько маршрутов социальных автобусов и часть троллейбусных направлений. Разработчики отмечают, что систему еще тестируют и со временем список транспорта на карте может увеличиться.

Сейчас отображаются такие маршруты:

С1 "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады",

С3 "Ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная",

С4 "Тираспольское шоссе (Два столба) — ул. Дегтярная",

социальный автобус по маршруту трамвая №5 "Железнодорожный вокзал — Аркадия",

социальный автобус по маршруту троллейбуса №8 "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал"

социальный автобус по маршруту троллейбуса №9 "Ул. Инглези — ул. Ришельевская".

Установка GPS-трекеров

В феврале коммунальное учреждение "Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома", на балансе которого находятся автобусы для социальных перевозок, провело тендер на установку GPS-трекеров. Речь идет о пассажирских автобусах Scania L94 Citybus (5 единиц) и Mercedes-Benz Citaro (20 единиц). Также закупили услуги по наблюдению за движущимся транспортом.

Договор заключили с Управлением полиции охраны в Одесской области. Сначала его стоимость составляла 426 тысяч гривен, но позже сумму уменьшили до 300 тысяч гривен. Услуги должны были предоставить до 28 февраля. По данным портала Spending, по состоянию на 12 марта оплату за эти работы еще не провели.

Какие социальные маршруты работают

Социальные автобусы и дублирующие маршруты работают в разных районах города. Часть из них повторяет направления трамваев и троллейбусов.

Социальные автобусы:

С1: Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады

С3: ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная

С4: Тираспольское шоссе (Два столба) — ул. Дегтярная

Маршруты, дублирующие трамваи

№5: Аркадия — Железнодорожный вокзал

№10: ул. Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал — №15: Одесса-Товарная — Слободской рынок

№17: Куликово поле — 14-я станция Большого Фонтана

№26: ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал

№27: ул. Архитекторская — проспект Свободы

Маршруты, дублирующие троллейбусы

№3: Застава І — Парк Шевченко

№8: Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал

№9: ул. Инглези — ул. Ришельевская

№10к: Пересыпский мост — ул. Ришельевская

№12: ул. Архитекторская — ул. Святослава Рихтера

Полное расписание движения доступно в транспортных приложениях и в информационном центре города.

Почему в Одессе появились социальные автобусы

Социальные автобусы запустили после массированных обстрелов осенью 2025 года, когда в городе повредили транспортную инфраструктуру. В октябре и ноябре после атак часть электротранспорта не могла работать.

После повторных ударов в декабре движение трамваев и троллейбусов в городе временно полностью остановили. Тогда для перевозки пассажиров начали использовать автобусы. Среди них — Mercedes-Benz Citaro, которые Одесса получила от городов Регенсбург и Стамбул, а также транспорт, переданный украинскими общинами в рамках проекта "Бок о бок: сплоченные общины".

