Изменения расписания электричек в Одесской области 15-24 марта

В Одесской области на период с 15 по 24 марта временно изменят расписание ряда пригородных поездов в связи с плановыми ремонтными работами на железной дороге. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять время отправления, чтобы избежать неудобств.

Изменения расписания

Из-за ремонтных работ в Одесской области с 15 по 24 марта несколько пригородных поездов будут курсировать по измененному графику.

Поезд №6252/6324 Одесса-Главная — Вапнярка / Жмеринка будет отправляться в 8:10 вместо 8:30.

Поезд №6256 Одесса — Вапнярка будет отправляться в 13:40 вместо 13:50.

Пассажирам советуют учитывать изменения при планировании поездок. Точную информацию о расписании можно проверить на официальном сайте или в приложении Укрзализныци.

Что надо знать

Пассажиры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, во время проверки билетов. Это правило касается поездов, где билеты оформлены на конкретное имя. Обычно подходят паспорт гражданина Украины, ID-карта, загранпаспорт или водительское удостоверение. Проводники могут попросить показать документ в любой момент проверки билетов. Данные в билете должны совпадать с данными документа — в случае несоответствия пассажиру могут отказать в посадке.

Внезапные остановки

Иногда поезда могут внезапно останавливаться во время движения. В Укрзализныце объясняют, что такие остановки связаны с безопасностью движения и техническими проверками. Причинами могут быть проверка пути, сигнальной системы, пропуск другого поезда или техническая проверка локомотива. Также поезд может остановиться во время воздушной тревоги или других потенциальных угроз. Диспетчеры и машинисты принимают решение о временных остановках, чтобы избежать аварий и гарантировать безопасность пассажиров.

Подорожание в УЗ

В Укрзализныце повысили стоимость постельного белья в пассажирских поездах. Теперь комплект белья в плацкартных и купейных вагонах стоит 95 грн вместо 80 грн. Рост составляет 15 грн за комплект. В комплект входят простынь, пододеяльник и наволочка. Пассажир может отказаться от этой услуги, но большинство людей в ночных поездах пользуются бельем во время путешествия.

В Укрзализныце объяснили, что повышение цены связано с ростом расходов на стирку, логистику и обновление текстиля. При этом цена билетов на поезда не изменилась, подорожала только дополнительная услуга.

