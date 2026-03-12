Відео
Головна Одеса На Одещині деякі електрички змінюють свій розклад

На Одещині деякі електрички змінюють свій розклад

Дата публікації: 12 березня 2026 10:53
Зміни розкладу електричок на Одещині 15–24 березня
Потяг на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині тимчасово змінюють розклад кількох приміських поїздів через планові ремонтні роботи на залізниці. Зміни триватимуть із 15 по 24 березня. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти час відправлення перед поїздкою, щоб уникнути непорозумінь.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську залізницю.

Зміни розкладу

Через ремонтні роботи на Одещині з 15 по 24 березня кілька приміських поїздів курсуватимуть за зміненим графіком.

  • Поїзд №6252/6324 Одеса-Головна — Вапнярка / Жмеринка відправлятиметься о 8:10 замість 8:30.
  • Поїзд №6256 Одеса — Вапнярка вирушатиме о 13:40 замість 13:50.

Пасажирам радять враховувати зміни під час планування поїздок. Найточнішу інформацію про розклад можна перевірити на офіційному сайті або у застосунку Укрзалізниці.

Що треба знати

Пасажири повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, під час перевірки квитків. Це правило стосується поїздів, де квитки оформлені на конкретне ім’я. Зазвичай підходять паспорт громадянина України, ID-картка, закордонний паспорт або водійське посвідчення. Провідники можуть попросити показати документ у будь-який момент перевірки квитків. Дані у квитку повинні збігатися з даними документа — у разі невідповідності пасажиру можуть відмовити у посадці.

Раптові зупинки

Іноді поїзди можуть раптово зупинятися під час руху. В Укрзалізниці пояснюють, що такі зупинки пов’язані з безпекою руху та технічними перевірками. Причинами можуть бути перевірка колії, сигнальної системи, пропуск іншого поїзда або технічна перевірка локомотива. Також поїзд може зупинитися під час повітряної тривоги або інших потенційних загроз. Диспетчери та машиністи ухвалюють рішення про тимчасові зупинки, щоб уникнути аварій і гарантувати безпеку пасажирів.

Подорожчання в УЗ

В Укрзалізниці підвищили вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Тепер комплект білизни у плацкартних та купейних вагонах коштує 95 грн замість 80 грн. Зростання становить 15 грн за комплект. До комплекту входять простирадло, підковдра та наволочка. Пасажир може відмовитися від цієї послуги, але більшість людей у нічних поїздах користуються білизною під час подорожі.

В Укрзалізниці пояснили, що підвищення ціни пов’язане зі зростанням витрат на прання, логістику та оновлення текстилю. При цьому ціна квитків на поїзди не змінилася, подорожчала лише додаткова послуга.

Нагадаємо, ми повідомляли, що новий нічний поїзд незабаром з'єднає чотири європейські міста. Компанія European Sleeper запускає залізничний маршрут між Брюсселем (Бельгія) та Міланом (Італія).

Також ми писали, що окупанти продовжують бити по цивільних та транспортній інфраструктурі. У неділю, 8 березня, росіяни атакували потяг Київ-Суми, в ньому перебували близько 200 пасажирів.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
