Рух соціальних автобусів в Одесі з’явився у застосунках

В Одесі почали відображати рух соціальних автобусів на онлайн-картах. Тепер їх можна відстежувати в мобільних застосунках MISTO та Public Transport Odesa. Пасажири бачать, де саме знаходиться транспорт і коли він під’їде до зупинки. Поки що сервіс працює в тестовому режимі та поступово допрацьовується.

Як відстежити автобус

У застосунку MISTO з’явився новий розділ "Рух транспорту", який позначений як beta. У ньому користувачі можуть бачити транспорт на карті та перевіряти маршрут у реальному часі. Щоб знайти автобус, потрібно відкрити застосунок, натиснути кнопку "Рух транспорту", зверху обрати вкладку "Маршрути", а потім вибрати потрібний напрямок. Після цього на карті з’являється транспорт, і можна побачити, де саме він зараз рухається.

Поки що в сервісі відображаються кілька маршрутів соціальних автобусів і частина тролейбусних напрямків. Розробники зазначають, що систему ще тестують і з часом список транспорту на карті може збільшитися.

Наразі відображаються такі маршрути:

С1 "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади",

С3 "Вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна",

С4 "Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна",

соціальний автобус за маршрутом трамвая №5 "Залізничний вокзал — Аркадія",

соціальний автобус за маршрутом тролейбуса №8 "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал"

соціальний автобус за маршрутом тролейбуса №9 "Вул. Інглезі — вул. Рішельєвська".

Встановлення GPS-трекерів

У лютому комунальна установа "Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому", на балансі якої перебувають автобуси для соціальних перевезень, провела тендер на встановлення GPS-трекерів. Йдеться про пасажирські автобуси Scania L94 Citybus (5 одиниць) та Mercedes-Benz Citaro (20 одиниць). Також закупили послуги зі спостереження за рухомим транспортом.

Договір уклали з Управлінням поліції охорони в Одеській області. Спочатку його вартість становила 426 тисяч гривень, але пізніше суму зменшили до 300 тисяч гривень. Послуги мали надати до 28 лютого. За даними порталу Spending, станом на 12 березня оплату за ці роботи ще не провели.

Які соціальні маршрути працюють

Соціальні автобуси та дублюючі маршрути працюють у різних районах міста. Частина з них повторює напрямки трамваїв і тролейбусів.

Соціальні автобуси:

С1: Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади

С3: вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна

С4: Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна

Маршрути, що дублюють трамваї

№5: Аркадія — Залізничний вокзал

№10: вул. Іцхака Рабіна — Залізничний вокзал • №15: Одеса-Товарна — Слобідський ринок

№17: Куликове поле — 14-та станція Великого Фонтану

№26: вул. Архітекторська — Залізничний вокзал

№27: вул. Архітекторська — проспект Свободи

Маршрути, що дублюють тролейбуси

№3: Застава І — Парк Шевченка

№8: Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал

№9: вул. Інглезі — вул. Рішельєвська

№10к: Пересипський міст — вул. Рішельєвська

№12: вул. Архітекторська — вул. Святослава Ріхтера

Повний розклад руху доступний у транспортних застосунках та в інформаційному центрі міста.

Чому в Одесі з’явилися соціальні автобуси

Соціальні автобуси запустили після масованих обстрілів восени 2025 року, коли в місті пошкодили транспортну інфраструктуру. У жовтні та листопаді після атак частина електротранспорту не могла працювати.

Після повторних ударів у грудні рух трамваїв і тролейбусів у місті тимчасово повністю зупинили. Тоді для перевезення пасажирів почали використовувати автобуси. Серед них — Mercedes-Benz Citaro, які Одеса отримала від міст Регенсбург і Стамбул, а також транспорт, переданий українськими громадами в межах проєкту "Пліч-о-пліч: згуртовані громади".

