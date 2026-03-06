Новый социальный автобусы в Одессе: расписание

Социальный автобус. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе усиливают работу социального транспорта. Он ездит вместо электротранспорта, который не курсирует после российских обстрелов и проблем с электроснабжением. Город добавляет автобусы, чтобы сохранить сообщение между районами. С 6 марта заработал еще один маршрут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Новый социальный автобус

С 6 марта в Одессе начал работать дополнительный социальный автобусный маршрут №12. Он курсирует по схеме троллейбуса №12 между улицей Архитекторской и улицей Святослава Рихтера. Автобусы движутся через улицу Академика Королева, проспект Князя Ярослава Мудрого, проспект Небесной Сотни, улицу Николая Комарова, площадь Трибуны Героев, улицу Академика Филатова, площадь Бориса Деревянко. Отправление с обеих конечных остановок: 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Другие социальные маршруты

В городе работает несколько автобусных маршрутов, которые временно заменяют троллейбусы.

Маршрут С1 "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады" Первые рейсы от вокзала — 06:20, последний — 19:10. В обратном направлении с улицы 28-й бригады автобусы курсируют с 06:30 до 19:40.

Маршрут С3 "ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная" Рейсы отправляются с интервалом примерно раз в час. От Рихтера — с 06:45 до 18:15, от Дегтярной — с 07:45 до 19:15.

Маршрут С4 "Тираспольское шоссе (Два столба) — ул. Дегтярная" Первые автобусы выезжают в 06:30, последние рейсы — около 18:00. Часть рейсов курсирует до Западного кладбища.

№3 (по схеме троллейбуса) Маршрут "ст. Застава І — Парк Шевченко". Автобусы отправляются от Заставы І с 06:30 до 19:10, от Парка Шевченко — с 07:10 до 19:50.

№8 (по схеме троллейбуса) Маршрут "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал". Первые рейсы — 06:30, последние — около 19:25 от завода и 20:00 от вокзала.

№9 (по схеме троллейбуса) Маршрут "ул. Инглези — ул. Ришельевская". Автобусы курсируют часто, примерно каждые 10-15 минут в утренние часы. Движение начинается около 06:30, последние рейсы — около 20:00.

№10к (по схеме троллейбуса) Маршрут "Пересыпский мост — ул. Ришельевская". Отправление от Пересыпского моста с 07:00 до 19:00, от Ришельевской — с 07:30 до 18:30.

№5 (по схеме трамвая) Маршрут "Аркадия — Железнодорожный вокзал". Рейсы выполняют с 07:00 до 19:00, в обратном направлении — до 19:30.

№10 (по схеме трамвая) Маршрут "ул. Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал". Автобусы курсируют с 07:00 до 18:30, последний рейс от вокзала — 19:00.

№15 (по схеме трамвая) Маршрут "Одесса-Товарная — Слободской рынок" через Тираспольскую площадь. Рейсы выполняют примерно с 06:15 до 19:27.

№17 (по схеме трамвая) Маршрут "Куликово поле — 14 станция Большого Фонтана". Автобусы курсируют с 06:30 до 19:02.

№26 (по схеме трамвая) Маршрут "ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал". Рейсы выполняют примерно с 06:30 до 20:00.

№27 (по схеме трамвая) Маршрут "ул. Архитекторская — проспект Свободы". Автобусы курсируют с 06:30 до 18:30.

Куда обращаться пассажирам

Узнать подробные графики движения или сообщить о проблемах с транспортом можно в информационном центре. Телефоны диспетчеров: (048) 717-54-54-54 и (048) 717-54-77. Центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Напомним, мы сообщали, что 3 марта на фоне улучшения с энергетикой на левом берегу Киева возобновляют работу электротранспорта. Также на маршруты вернутся трамваи и троллейбусы, которые соединяют два берега.

Также мы писали о том, что участники боевых действий могут бесплатно пользоваться различными видами общественного транспорта. В Минобороны объяснили, какие документы нужно иметь при себе.