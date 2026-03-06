Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Новый социальный маршрут в Одессе — как будет ездить

Новый социальный маршрут в Одессе — как будет ездить

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 10:15
Новый социальный автобусы в Одессе: расписание
Социальный автобус. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе усиливают работу социального транспорта. Он ездит вместо электротранспорта, который не курсирует после российских обстрелов и проблем с электроснабжением. Город добавляет автобусы, чтобы сохранить сообщение между районами. С 6 марта заработал еще один маршрут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Реклама
Читайте также:

Новый социальный автобус

С 6 марта в Одессе начал работать дополнительный социальный автобусный маршрут №12. Он курсирует по схеме троллейбуса №12 между улицей Архитекторской и улицей Святослава Рихтера. Автобусы движутся через улицу Академика Королева, проспект Князя Ярослава Мудрого, проспект Небесной Сотни, улицу Николая Комарова, площадь Трибуны Героев, улицу Академика Филатова, площадь Бориса Деревянко. Отправление с обеих конечных остановок: 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Другие социальные маршруты

В городе работает несколько автобусных маршрутов, которые временно заменяют троллейбусы.

  • Маршрут С1 "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады" Первые рейсы от вокзала — 06:20, последний — 19:10. В обратном направлении с улицы 28-й бригады автобусы курсируют с 06:30 до 19:40.
  • Маршрут С3 "ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная" Рейсы отправляются с интервалом примерно раз в час. От Рихтера — с 06:45 до 18:15, от Дегтярной — с 07:45 до 19:15.
  • Маршрут С4 "Тираспольское шоссе (Два столба) — ул. Дегтярная" Первые автобусы выезжают в 06:30, последние рейсы — около 18:00. Часть рейсов курсирует до Западного кладбища.
  • №3 (по схеме троллейбуса) Маршрут "ст. Застава І — Парк Шевченко". Автобусы отправляются от Заставы І с 06:30 до 19:10, от Парка Шевченко — с 07:10 до 19:50.
  • №8 (по схеме троллейбуса) Маршрут "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал". Первые рейсы — 06:30, последние — около 19:25 от завода и 20:00 от вокзала.
  • №9 (по схеме троллейбуса) Маршрут "ул. Инглези — ул. Ришельевская". Автобусы курсируют часто, примерно каждые 10-15 минут в утренние часы. Движение начинается около 06:30, последние рейсы — около 20:00.
  • №10к (по схеме троллейбуса) Маршрут "Пересыпский мост — ул. Ришельевская". Отправление от Пересыпского моста с 07:00 до 19:00, от Ришельевской — с 07:30 до 18:30.
  • №5 (по схеме трамвая) Маршрут "Аркадия — Железнодорожный вокзал". Рейсы выполняют с 07:00 до 19:00, в обратном направлении — до 19:30.
  • №10 (по схеме трамвая) Маршрут "ул. Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал". Автобусы курсируют с 07:00 до 18:30, последний рейс от вокзала — 19:00.
  • №15 (по схеме трамвая) Маршрут "Одесса-Товарная — Слободской рынок" через Тираспольскую площадь. Рейсы выполняют примерно с 06:15 до 19:27.
  • №17 (по схеме трамвая) Маршрут "Куликово поле — 14 станция Большого Фонтана". Автобусы курсируют с 06:30 до 19:02.
  • №26 (по схеме трамвая) Маршрут "ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал". Рейсы выполняют примерно с 06:30 до 20:00.
  • №27 (по схеме трамвая) Маршрут "ул. Архитекторская — проспект Свободы". Автобусы курсируют с 06:30 до 18:30.

Куда обращаться пассажирам

Узнать подробные графики движения или сообщить о проблемах с транспортом можно в информационном центре. Телефоны диспетчеров: (048) 717-54-54-54 и (048) 717-54-77. Центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Напомним, мы сообщали, что 3 марта на фоне улучшения с энергетикой на левом берегу Киева возобновляют работу электротранспорта. Также на маршруты вернутся трамваи и троллейбусы, которые соединяют два берега.

Также мы писали о том, что участники боевых действий могут бесплатно пользоваться различными видами общественного транспорта. В Минобороны объяснили, какие документы нужно иметь при себе.

Одесса Одесская область Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации