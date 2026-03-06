Соціальні автобуси в Одесі: новий маршрут №12 і розклад

Соцыальний автобус. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

В Одесі продовжують посилювати роботу соціального транспорту. Він курсує замість частини електротранспорту, який не працює після російських обстрілів та проблем з електропостачанням. Місто додає автобуси, щоб зберегти сполучення між районами. З 6 березня запрацював ще один маршрут.

Новий соціальний автобус

З 6 березня в Одесі почав працювати додатковий соціальний автобусний маршрут №12. Він курсує за схемою тролейбуса №12 між вулицею Архітекторською та вулицею Святослава Ріхтера. Автобуси рухаються через вулицю Академіка Корольова, проспект Князя Ярослава Мудрого, проспект Небесної Сотні, вулицю Миколи Комарова, площу Трибуни Героїв, вулицю Академіка Філатова, площу Бориса Дерев’янка. Відправлення з обох кінцевих зупинок: 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Інші соціальні маршрути

У місті працює кілька автобусних маршрутів, які тимчасово замінюють тролейбуси.

Маршрут С1 "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади" Перші рейси від вокзалу — 06:20, останній — 19:10. У зворотному напрямку з вулиці 28-ї бригади автобуси курсують з 06:30 до 19:40.

Маршрут С3 "вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна" Рейси відправляються з інтервалом приблизно раз на годину. Від Ріхтера — з 06:45 до 18:15, від Дігтярної — з 07:45 до 19:15.

Маршрут С4 "Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна" Перші автобуси виїжджають о 06:30, останні рейси — близько 18:00. Частина рейсів курсує до Західного цвинтаря.

№3 (за схемою тролейбуса) Маршрут "ст. Застава І — Парк Шевченка". Автобуси відправляються від Застави І з 06:30 до 19:10, від Парку Шевченка — з 07:10 до 19:50.

№8 (за схемою тролейбуса) Маршрут "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал". Перші рейси — 06:30, останні — близько 19:25 від заводу та 20:00 від вокзалу.

№9 (за схемою тролейбуса) Маршрут "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська". Автобуси курсують часто, приблизно кожні 10–15 хвилин у ранкові години. Рух починається близько 06:30, останні рейси — близько 20:00.

№10к (за схемою тролейбуса) Маршрут "Пересипський міст — вул. Рішельєвська". Відправлення від Пересипського мосту з 07:00 до 19:00, від Рішельєвської — з 07:30 до 18:30.

№5 (за схемою трамвая) Маршрут "Аркадія — Залізничний вокзал". Рейси виконують з 07:00 до 19:00, у зворотному напрямку — до 19:30.

№10 (за схемою трамвая) Маршрут "вул. Іцхака Рабіна — Залізничний вокзал". Автобуси курсують з 07:00 до 18:30, останній рейс від вокзалу — 19:00.

№15 (за схемою трамвая) Маршрут "Одеса-Товарна — Слобідський ринок" через Тираспольську площу. Рейси виконують приблизно з 06:15 до 19:27.

№17 (за схемою трамвая) Маршрут "Куликове поле — 14 станція Великого Фонтану". Автобуси курсують з 06:30 до 19:02.

№26 (за схемою трамвая) Маршрут "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал". Рейси виконують приблизно з 06:30 до 20:00.

№27 (за схемою трамвая) Маршрут "вул. Архітекторська — проспект Свободи". Автобуси курсують з 06:30 до 18:30.

Куди звертатися пасажирам

Дізнатися детальні графіки руху або повідомити про проблеми з транспортом можна в інформаційному центрі. Телефони диспетчерів: (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77. Центр працює з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00.

