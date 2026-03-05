Соціальні автобуси в Одесі: нові маршрути з 5 березня

Соціальний автобус. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через складну ситуацію в енергосистемі в Одесі досі не працює електротранспорт. Трамваї та тролейбуси не виходять на маршрути вже кілька місяців. Щоб місто не залишилося без сполучення, на лінії працюють соціальні автобуси. Від сьогодні, 5 березня їхню мережу розширили та додали нові рейси.

Про це повідомили в Одеській міській раді, передає Новини.LIVE.

Зміни в роботі транспорту

Від сьогодні в Одесі змінили роботу частини соціальних маршрутів та збільшили кількість рейсів. Такі зміни стали можливими після того, як місто отримало додаткові автобуси від Київської області в межах державної ініціативи "Пліч-о-пліч: згуртовані громади". Завдяки цій підтримці вдалося підсилити маршрути №10, №15 та №17, а також запустити новий напрямок №10к. У міській владі кажуть, що це має розвантажити найзавантаженіші ділянки та зробити поїздки містом зручнішими.

Маршрут №15 тепер подовжили. Він курсує від площі Олексіївської через площу Тираспольську до Слобідського ринку. Автобуси рухаються через вулиці Преображенську, Новощіпний ряд, Мечнікова та Михайла Болтенка.

Розклад руху:

Відправлення від площі Олексіївської: 06:15, 06:57, 07:39, 08:21, 10:03, 10:45, 12:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:15, 15:57, 16:39, 17:21, 18:03, 18:45.

Відправлення від Слобідського ринку: 06:57, 07:39, 08:21, 09:03, 10:45, 11:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:15, 15:57, 16:39, 17:21, 18:03, 18:45, 19:27.

На маршруті №10 "Іцхака Рабіна — Залізничний вокзал" також збільшили кількість рейсів.

Розклад:

Від вул. Іцхака Рабіна: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30.

Від Залізничного вокзалу (пл. Старосінна): 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00.

Також у місті запрацював новий соціальний маршрут №10к. Він сполучає Пересипський міст із вулицею Рішельєвською та частково повторює схему тролейбусного маршруту №10.

Розклад руху:

Від Пересипського мосту: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Від вул. Рішельєвської: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Ще один популярний напрямок — маршрут №17 "Куликове поле — 14 ст. Великого Фонтану" — також отримав більше рейсів. Автобуси курсують приблизно кожні 10–15 хвилин у ранкові та денні години.

Наразі частина водіїв тролейбусів проходить державні іспити, щоб отримати права категорії "D". Це дозволить керувати автобусами та збільшити кількість транспорту на маршрутах.

Коли запустять електротранспорт

Запуск електротранспорту в місті знову відклали. За словами першого заступника мера Одеси Олександра Філатова, раніше названу дату після 20 лютого довелося змінити через нові пошкодження енергосистеми. Тепер орієнтовно трамваї та тролейбуси можуть повернутися на маршрути не раніше кінцч березня.

Що відомо про атаки на енергосистему

Електротранспорт в Одесі зупинився 13 грудня 2025 року після потужного удару по енергетичній інфраструктурі області. Тоді місто фактично залишилося без світла, а потужностей мережі вистачало лише для лікарень і житлових будинків. Відтоді енергетики неодноразово намагалися відновити роботу трамваїв і тролейбусів. Але нові російські атаки щоразу руйнували ці плани та завдавали додаткових пошкоджень.

Поки енергосистема працює з обмеженнями, місто змушене відкладати повернення електротранспорту. Саме тому Одеса звернулася по допомогу до інших регіонів. Завдяки підтримці сусідніх громад на маршрути вийшли додаткові автобуси, які тимчасово замінюють трамваї та тролейбуси. Вони курсують за стабільним графіком, щоб мешканці могли дістатися на роботу, навчання або у справах.

