Главная Одесса В Одессе изменения в работе социальных автобусов

В Одессе изменения в работе социальных автобусов

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 10:39
Новые маршруты социальных автобусов в Одессе с 5 марта
Социальный автобус. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В связи с осложнённой ситуацией в энергосистеме Одессы электротранспорт продолжает не работать — трамваи и троллейбусы остаются вне рейсов уже несколько месяцев. Чтобы обеспечить транспортное сообщение в городе, на маршрутах курсируют социальные автобусы. С 5 марта их сеть расширили, добавив новые маршруты и рейсы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете, передает Новини.LIVE.

Изменения в работе транспорта

С сегодняшнего дня в Одессе изменили работу части социальных маршрутов и увеличили количество рейсов. Такие изменения стали возможными после того, как город получил дополнительные автобусы от Киевской области в рамках государственной инициативы "Бок о бок: сплоченные громады". Благодаря этой поддержке удалось усилить маршруты №10, №15 и №17, а также запустить новое направление №10к. В городской власти говорят, что это должно разгрузить самые загруженные участки и сделать поездки по городу более удобными.

Маршрут №15 теперь продлили. Он курсирует от площади Алексеевской через площадь Тираспольскую до Слободского рынка. Автобусы движутся через улицы Преображенскую, Новощепной ряд, Мечникова и Михаила Болтенко.

Расписание движения:

  • Отправление от площади Алексеевской: 06:15, 06:57, 07:39, 08:21, 10:03, 10:45, 12:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:15, 15:57, 16:39, 17:21, 18:03, 18:45.
  • Отправление от Слободского рынка: 06:57, 07:39, 08:21, 09:03, 10:45, 11:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:15, 15:57, 16:39, 17:21, 18:03, 18:45, 19:27.

На маршруте №10 "Ицхака Рабина - Железнодорожный вокзал" также увеличили количество рейсов.

Расписание:

  • От ул. Ицхака Рабина: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30.
  • От Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00.

Также в городе заработал новый социальный маршрут №10к. Он соединяет Пересыпский мост с улицей Ришельевской и частично повторяет схему троллейбусного маршрута №10.

Расписание движения:

  • От Пересыпского моста: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
  • От ул. Ришельевской: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Еще одно популярное направление — маршрут №17 "Куликово поле — 14 ст. Большого Фонтана" — также получил больше рейсов. Автобусы курсируют примерно каждые 10-15 минут в утренние и дневные часы.

Сейчас часть водителей троллейбусов проходит государственные экзамены, чтобы получить права категории "D". Это позволит управлять автобусами и увеличить количество транспорта на маршрутах.

Когда запустят электротранспорт

Запуск электротранспорта в городе снова отложили. По словам первого заместителя мэра Одессы Александра Филатова, ранее названную дату после 20 февраля пришлось изменить из-за новых повреждений энергосистемы. Теперь ориентировочно трамваи и троллейбусы могут вернуться на маршруты не раньше конца марта.

Что известно об атаках на энергосистему

Электротранспорт в Одессе остановился 13 декабря 2025 года после мощного удара по энергетической инфраструктуре области. Тогда город фактически остался без света, а мощностей сети хватало только для больниц и жилых домов. С тех пор энергетики неоднократно пытались восстановить работу трамваев и троллейбусов. Но новые российские атаки каждый раз разрушали эти планы и наносили дополнительные повреждения.

Пока энергосистема работает с ограничениями, город вынужден откладывать возвращение электротранспорта. Именно поэтому Одесса обратилась за помощью к другим регионам. Благодаря поддержке соседних громад на маршруты вышли дополнительные автобусы, которые временно заменяют трамваи и троллейбусы. Они курсируют по стабильному графику, чтобы жители могли добраться на работу, учебу или по делам.

Напомним, мы сообщали, что участники боевых действий могут бесплатно пользоваться различными видами общественного транспорта. В Минобороны объяснили, какие документы нужно иметь при себе.

Также мы писали, что 3 марта на фоне улучшения с энергетикой на левом берегу Киева возобновляют работу электротранспорта. Также на маршруты вернутся трамваи и троллейбусы, которые соединяют два берега.

Одесса Одесская область маршрутки Новости Одессы трамвай троллейбусы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
