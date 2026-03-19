Одеські трамваї та тролейбуси запустять з 1-го квітня

Одеські трамваї та тролейбуси запустять з 1-го квітня

Дата публікації: 19 березня 2026 10:25
Одеські трамваї та тролейбуси планують запустити 1 квітня
Трамвай на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 1 квітня в Одесі знову почнуть курсувати трамваї та тролейбуси. Поки що маршрути будуть скорочені, а кількість одиниць обмежена. Запуск залежить від ремонту контактної мережі та стабільності електропостачання. Це перший етап повернення електротранспорту після тривалого простою.

Про це повідомляє видання "Думська", передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Повернення транспорту

В Одесі трамваї й тролейбуси знову вийдуть на маршрути з 1 квітня. Спочатку курсування буде обмежене — менше вагонів та коротші лінії, ніж до зупинки руху. Трамваї курсуватимуть за номерами № 5, № 15 і № 28, а тролейбуси — № 3, № 8, № 9 і № 12. Це попередній перелік маршрутів, який можуть коригувати залежно від ремонту та електропостачання.

За словами представників "Одесміськелектротрансу", робота транспорту залежить від стабільності електромереж і завершення ремонту колій та контактної мережі. Якщо електрика буде нестабільною або роботи затягнуться, графік запуску можуть змінити.

Підготовка рухомого складу

Перед запуском перевірили готовність трамваїв та тролейбусів, а також готовність персоналу. Планується, що транспорт поступово вийде на маршрути, щоб місто змогло відновити регулярне електротранспортне сполучення.

Автобусні маршрути

Зараз, за відсутності електротранспорту, у робочі дні в Одесі курсують соціальні автобуси. Вони тимчасово заміняють частину міських маршрутів і забезпечують сполучення між районами. Зокрема С1, С3 та С4. Маршрут С1 з’єднує Залізничний вокзал із вулицею 28-ї бригади та має найбільш щільний графік — від ранку до вечора з інтервалами в пікові години. Маршрут С3 курсує між вулицями Святослава Ріхтера та Дігтярною, а С4 — від Тираспольського шосе до Дігтярної з окремими рейсами до Західного цвинтаря. Останні рейси виконуються близько 19:00–19:40 залежно від напрямку.

Маршрути трамваїв та тролейбусів

Соціальні автобуси дублюють і частину трамвайних маршрутів — №5, №10, №15, №17, №26 та №27. Вони охоплюють ключові напрямки: від Аркадії та Іцхака Рабіна до вокзалу, від Слобідського ринку до центру та Фонтану. Найбільш інтенсивний рух мають маршрути №17 та №26 — з великою кількістю рейсів протягом дня. Інші маршрути працюють із більшими інтервалами, але забезпечують сполучення між віддаленими районами міста.

Також діють соціальні маршрути, що дублюють тролейбуси — №3, №8, №9, №10к та №12. Вони з’єднують, зокрема, Парк Шевченка, Пересипський міст, Залізничний вокзал і спальні райони. Частина маршрутів має рівномірний інтервал протягом дня, інші — працюють за розкладом із перервами. Усі графіки є орієнтовними та можуть змінюватися залежно від дорожньої ситуації чи технічних причин.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі почали відображати рух соціальних автобусів на онлайн-картах. Тепер їх можна відстежувати в мобільних застосунках MISTO та Public Transport Odesa. Пасажири бачать, де саме знаходиться транспорт і коли він під’їде до зупинки. Поки що сервіс працює в тестовому режимі та поступово допрацьовується.

Також ми писали про те, що в Одесі готують масштабний ремонт доріг у 2026 році. У місті планують не просто підлатати ями, а капітально оновити десятки вулиць та тротуарів у кожному районі. На ці потреби з бюджету вже виділили сотні мільйонів гривень.

Одеса громадський транспорт
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
