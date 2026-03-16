На дорозі Одеса-Рені у напрямку Молдови сильні затори

Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 16 березня, на трасі Одеса—Рені утворилися значні затори одразу на кількох ділянках. Ускладнення руху спостерігається, зокрема, на під’їздах до пунктів пропуску на кордоні з Молдова. Водії авто вимушені чекати у довгих чергах, аби виїхати з країни.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Реклама

Затори у напрямку Паланки

Проїзд до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" суттєво ускладнений. Затримки спостерігаються на кількох ділянках траси, зокрема біля села Маяки та в районі національного природного парку "Нижньодністровський". Найбільші затори — безпосередньо на самому пункті пропуску. Орієнтовний час у дорозі наразі становить близько 1 години 21 хвилини.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Автомобільний потік до паромної переправи в Орлівці рухається без затримок і заторів — транспорт йде вільно. Проте істотні проблеми спостерігаються лише на підходах до транзитної зони з Молдовою, де рух сильно уповільнюється. Загальний час у дорозі наразі становить 4 години 13 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" проходить плавно, без черг і заторів. Затримки виникають лише на ділянці шляху до транзитної зони з Молдовою. Загальний час у дорозі складає близько 5 годин. Існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію сусідньої держави, однак його проїзд може зайняти понад 5 годин 20 хвилин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що ситуація на заправках Одеської області залишається напруженою. Ціни на більшість видів пального зафіксувалися на високих позначках, а за деякими позиціями продовжують повзти вгору.

Також ми писали про те, що в Одесі розпочалися дорожні роботи одразу на кількох вулицях міста. Через це рух транспорту на окремих ділянках може бути ускладнений. Комунальні служби ремонтують покриття та проводять інші роботи на дорогах. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути.