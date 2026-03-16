На дороге Одесса-Рени в направлении Молдовы сильные пробки

Машины в очереди на КПП.

Сегодня, 16 марта, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки сразу на нескольких участках. Осложнение движения наблюдается, в частности, на подъездах к пунктам пропуска на границе с Молдовой. Водители авто вынуждены ждать в длинных очередях, чтобы выехать из страны.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

Проезд к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" существенно затруднен. Задержки наблюдаются на нескольких участках трассы, в частности возле села Маяки и в районе национального природного парка "Нижнеднестровский". Самые большие пробки - непосредственно на самом пункте пропуска. Ориентировочное время в пути сейчас составляет около 1 часа 21 минуты.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Автомобильный поток к паромной переправе в Орловке движется без задержек и пробок — транспорт идет свободно. Однако существенные проблемы наблюдаются только на подходах к транзитной зоне с Молдовой, где движение сильно замедляется. Общее время в пути на данный момент составляет 4 часа 13 минут.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" проходит плавно, без очередей и пробок. Задержки возникают только на участке пути к транзитной зоне с Молдовой. Общее время в пути составляет около 5 часов. Существует альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседнего государства, однако его проезд может занять более 5 часов 20 минут.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

