Главная Одесса Выезд из Одессы в Молдову затруднен: ситуация на трассе

Выезд из Одессы в Молдову затруднен: ситуация на трассе

Дата публикации 16 марта 2026 17:40
На дороге Одесса-Рени в направлении Молдовы сильные пробки
Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 16 марта, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки сразу на нескольких участках. Осложнение движения наблюдается, в частности, на подъездах к пунктам пропуска на границе с Молдовой. Водители авто вынуждены ждать в длинных очередях, чтобы выехать из страны.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

Проезд к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" существенно затруднен. Задержки наблюдаются на нескольких участках трассы, в частности возле села Маяки и в районе национального природного парка "Нижнеднестровский". Самые большие пробки - непосредственно на самом пункте пропуска. Ориентировочное время в пути сейчас составляет около 1 часа 21 минуты.

Затори на трасі Одесі-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Автомобильный поток к паромной переправе в Орловке движется без задержек и пробок — транспорт идет свободно. Однако существенные проблемы наблюдаются только на подходах к транзитной зоне с Молдовой, где движение сильно замедляется. Общее время в пути на данный момент составляет 4 часа 13 минут.

Затори на трасі Одесі-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" проходит плавно, без очередей и пробок. Задержки возникают только на участке пути к транзитной зоне с Молдовой. Общее время в пути составляет около 5 часов. Существует альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседнего государства, однако его проезд может занять более 5 часов 20 минут.

Затори на трасі Одесі-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали, что ситуация на заправках Одесской области остается напряженной. Цены на большинство видов горючего зафиксировались на высоких отметках, а по некоторым позициям продолжают ползти вверх.

Также мы писали о том, что в Одессе начались дорожные работы сразу на нескольких улицах города. Из-за этого движение транспорта на отдельных участках может быть затруднено. Коммунальные службы ремонтируют покрытие и проводят другие работы на дорогах. Водителей просят заранее планировать маршруты.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
