Набережну в Одесі відремонтують: на виконкомі затвердили проект

Набережну в Одесі відремонтують: на виконкомі затвердили проект

Дата публікації: 19 березня 2026 15:59
Набережну в Одесі відремонтують: на виконкомі затвердили проект
Люди на набережній. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі затвердили проєкт першої черги благоустрою узбережжя. Йдеться про ділянку від Ланжерону до Золотого берега. Вона простягається на 15 кілометрів і є популярною для прогулянок. Роботи планують розпочати вже до старту літнього сезону.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

Ремонт набережної

Виконком міськради погодив оновлення набережної вздовж моря. Загальна площа території становить 45 800 квадратних метрів. Тут облаштують єдиний стиль — від покриття доріжок до лавок і освітлення. Також впорядкують підпірні стінки та інші елементи інфраструктури. Ідея створити спільний вигляд для всієї набережної з’явилася після зустрічі міської влади з орендарями пляжів. За основу взяли приклад ділянки на 16-й станції Великого Фонтану. Новий документ має узгодити всі роботи та зробити узбережжя більш зручним і сучасним.

Доступність пляжів

Окрему увагу приділили доступності. До 12 уже наявних пандусів додадуть ще шість. Також приведуть до ладу підйомники для людей з інвалідністю. Це має зробити набережну комфортнішою для всіх відвідувачів.

"Бізнес очікує на цей документ, який легалізує роботи, і вже готовий приступати до благоустрою. Оздоровчий сезон 2026 року планується розпочати в червні", — повідомив віцемер Олександр Філатов.

Встановлення укриттів

Водночас місто встановить уздовж узбережжя вісім мобільних укриттів. Наразі тривають тендерні процедури. Роботи фінансуватимуть підприємці, а місто відповідає за безпекову частину. На це передбачили близько 35 млн грн, тобто в середньому приблизно 4,4 млн грн за одне укриття.

За тендерною документацією, це будуть не прості бетонні конструкції, а модульні укриття з вентиляцією, освітленням, розетками та санвузлами. Кожне розраховане на перебування від 45 до 135 людей. Також вони мають витримувати ударну хвилю не менше 100 кПа і захищати від уламків.

Укриття повинні мати щонайменше два входи з тамбурами або поворотами під кутом 90 градусів. Встановити всі об’єкти планують до 1 червня 2026 року. Наразі тривають тендерні процедури, а під час сезону також працюватимуть 12 стаціонарних укриттів.

"Ми ретельно підійшли до розробки проєкту, він неодноразово обговорювався. Це лише перша черга, далі плануємо доопрацьовувати другу й третю", — зазначив в.о. міського голови Ігор Коваль.

Нагадаємо, ми повідомляли, з 1 квітня в Одесі знову почнуть курсувати трамваї та тролейбуси. Поки що маршрути будуть скорочені, а кількість одиниць обмежена. Запуск залежить від ремонту контактної мережі та стабільності електропостачання. Це перший етап повернення електротранспорту після тривалого простою.

Також ми писали, що в Одесі готують масштабний ремонт доріг у 2026 році. У місті планують не просто підлатати ями, а капітально оновити десятки вулиць та тротуарів у кожному районі. На ці потреби з бюджету вже виділили сотні мільйонів гривень.

Марія Луценко - Редактор
Марія Луценко
