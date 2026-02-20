Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Безопасный отдых в Одессе — что нужно знать при походе в кафе

Безопасный отдых в Одессе — что нужно знать при походе в кафе

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 10:52
Отдых и война: как выбрать безопасное заведение в Одессе
Люди сидят в кафе. Фото: Новини.LIVE

Во время войны вечерний отдых в Одессе уже не о самой атмосфере. Молодежь выбирает заведения с учетом безопасности — важно знать, где есть укрытие и как быстро можно отреагировать на воздушную тревогу.

Новини.LIVE рассказывает, как выбирать заведения так, чтобы отдых не превратился в стресс.

Реклама
Читайте также:

Заведения с укрытием

В военное время безопасный отдых начинается не с музыки, а с простого вопроса: где ближайшее укрытие. Перед выходом стоит проверить, имеет ли заведение подвал, защищенное помещение или доступ к официальному укрытию рядом. Это можно уточнить по телефону или в соцсетях заведения.

Специалисты ГСЧС отмечают, что во время тревоги нужно немедленно направляться в укрытие, а не оставаться у окон или на летних площадках. Именно поэтому опасными остаются форматы с открытыми террасами и большими стеклянными фасадами. Официальные советы по действиям во время сигнала публикует ГСЧС Украины.

Відпочинок в Одесі під час тривог — як знайти безпечний заклад - фото 1
Женщина выходит из укрытия. Фото: Новини.LIVE

Еще важно заранее открыть карту укрытий. В Одессе и области их можно найти через государственные сервисы и приложения. Это поможет понять, есть ли рядом безопасное место в нескольких минутах ходьбы.

Охрана заведений

Выбирая бар или клуб, обращайте внимание на охрану, освещение, понятный выход и возможность быстро спуститься вниз. Лучше всего планировать вечер в районах, где больше доступных укрытий и более стабильный транспорт. Полный перечень хранилищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты.

Также важно договориться с друзьями о плане действий заранее, держать телефон заряженным и избегать мест, где во время тревоги нет организованного перехода в безопасную зону.

Напомним, цены на технику в Одессе могут отличаться на сотни, а иногда и тысячи гривен в зависимости от места покупки. Часть одесситов переплачивает, не проверяя альтернативные варианты. При этом есть простые способы найти ту же модель значительно дешевле и сэкономить деньги.

Также мы писали, что в Одессе можно найти заведения, где полноценный обед стоит как кофе в центре. Такие места работают рядом с университетами или в нетуристических районах и ориентируются на местных. Здесь готовят просто и сытно.

Одесса Одесская область Новости Одессы развлечения безопасность молодежь
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации