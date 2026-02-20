Отдых и война: как выбрать безопасное заведение в Одессе

Люди сидят в кафе. Фото: Новини.LIVE

Во время войны вечерний отдых в Одессе уже не о самой атмосфере. Молодежь выбирает заведения с учетом безопасности — важно знать, где есть укрытие и как быстро можно отреагировать на воздушную тревогу.

Новини.LIVE рассказывает, как выбирать заведения так, чтобы отдых не превратился в стресс.

Заведения с укрытием

В военное время безопасный отдых начинается не с музыки, а с простого вопроса: где ближайшее укрытие. Перед выходом стоит проверить, имеет ли заведение подвал, защищенное помещение или доступ к официальному укрытию рядом. Это можно уточнить по телефону или в соцсетях заведения.

Специалисты ГСЧС отмечают, что во время тревоги нужно немедленно направляться в укрытие, а не оставаться у окон или на летних площадках. Именно поэтому опасными остаются форматы с открытыми террасами и большими стеклянными фасадами. Официальные советы по действиям во время сигнала публикует ГСЧС Украины.

Еще важно заранее открыть карту укрытий. В Одессе и области их можно найти через государственные сервисы и приложения. Это поможет понять, есть ли рядом безопасное место в нескольких минутах ходьбы.

Охрана заведений

Выбирая бар или клуб, обращайте внимание на охрану, освещение, понятный выход и возможность быстро спуститься вниз. Лучше всего планировать вечер в районах, где больше доступных укрытий и более стабильный транспорт. Полный перечень хранилищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты.

Также важно договориться с друзьями о плане действий заранее, держать телефон заряженным и избегать мест, где во время тревоги нет организованного перехода в безопасную зону.

