Як молоді в Одесі обирати безпечний заклад для відпосинку

В умовах війни питання "куди піти ввечері" для одеської молоді звучить по-іншому. Тепер важливо не лише обрати атмосферний заклад, а й знати, де поруч укриття та як діяти під час повітряної тривоги. Безпека стала такою ж частиною відпочинку, як музика, компанія і спокійна дорога додому.

Новини.LIVE розповідає, як обирати заклади так, щоб відпочинок не перетворився на стрес.

Заклади з укриттям

У воєнний час безпечний відпочинок починається не з музики, а з простого запитання: де найближче укриття. Перед виходом варто перевірити, чи має заклад підвал, захищене приміщення або доступ до офіційного укриття поруч. Це можна уточнити телефоном або в соцмережах закладу.

Фахівці ДСНС наголошують, що під час тривоги потрібно негайно прямувати в укриття, а не залишатися біля вікон чи на літніх майданчиках. Саме тому небезпечними залишаються формати з відкритими терасами та великими скляними фасадами. Офіційні поради щодо дій під час сигналу публікує ДСНС України.

Ще важливо заздалегідь відкрити мапу укриттів. В Одесі та області їх можна знайти через державні сервіси й застосунки. Це допоможе зрозуміти, чи є поруч безпечне місце за кілька хвилин ходьби.

Охорона закладів

Обираючи бар або клуб, звертайте увагу на охорону, освітлення, зрозумілий вихід і можливість швидко спуститися вниз. Найкраще планувати вечір у районах, де більше доступних укриттів і стабільніший транспорт. Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи.

Також важливо домовитися з друзями про план дій заздалегідь, тримати телефон зарядженим і уникати місць, де під час тривоги немає організованого переходу в безпечну зону.

