Як молоді в Одесі обирати безпечний заклад для відпосинку

Відпочинок в Одесі — безпека у закладах, що потрібно знати
В умовах війни питання "куди піти ввечері" для одеської молоді звучить по-іншому. Тепер важливо не лише обрати атмосферний заклад, а й знати, де поруч укриття та як діяти під час повітряної тривоги. Безпека стала такою ж частиною відпочинку, як музика, компанія і спокійна дорога додому.
Новини.LIVE розповідає, як обирати заклади так, щоб відпочинок не перетворився на стрес.
Заклади з укриттям
У воєнний час безпечний відпочинок починається не з музики, а з простого запитання: де найближче укриття. Перед виходом варто перевірити, чи має заклад підвал, захищене приміщення або доступ до офіційного укриття поруч. Це можна уточнити телефоном або в соцмережах закладу.
Фахівці ДСНС наголошують, що під час тривоги потрібно негайно прямувати в укриття, а не залишатися біля вікон чи на літніх майданчиках. Саме тому небезпечними залишаються формати з відкритими терасами та великими скляними фасадами. Офіційні поради щодо дій під час сигналу публікує ДСНС України.
Ще важливо заздалегідь відкрити мапу укриттів. В Одесі та області їх можна знайти через державні сервіси й застосунки. Це допоможе зрозуміти, чи є поруч безпечне місце за кілька хвилин ходьби.
Охорона закладів
Обираючи бар або клуб, звертайте увагу на охорону, освітлення, зрозумілий вихід і можливість швидко спуститися вниз. Найкраще планувати вечір у районах, де більше доступних укриттів і стабільніший транспорт. Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи.
Також важливо домовитися з друзями про план дій заздалегідь, тримати телефон зарядженим і уникати місць, де під час тривоги немає організованого переходу в безпечну зону.
Нагадаємо, ціни на техніку в Одесі можуть відрізнятися на сотні, а подекуди й тисячі гривень залежно від місця покупки. Частина одеситів переплачує, не перевіряючи альтернативні варіанти. При цьому є прості способи знайти ту саму модель значно дешевше і зекономити гроші.
Також ми писали, що в Одесі можна знайти заклади, де повноцінний обід коштує як кава в центрі. Такі місця працюють поруч із університетами або в нетуристичних районах і орієнтуються на місцевих. Тут готують просто і ситно.
Читайте Новини.LIVE!