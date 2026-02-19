Де купити техніку дешевше в Одесі — варіанти для молоді

Жінка заходить в магазин. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ціни на техніку в Одесі можуть відрізнятися на сотні, а подекуди й тисячі гривень залежно від місця покупки. Частина одеситів переплачує, не перевіряючи альтернативні варіанти. При цьому є прості способи знайти ту саму модель значно дешевше і зекономити гроші.

Новини.LIVE розбирає, де одеситам вигідніше купувати побутову техніку сьогодні.

Де купляти побутову техніку

Покупка техніки часто стає однією з найбільших витрат. У великих мережах ціни зазвичай вищі, адже вони включають витрати на оренду та рекламу. Тому перед покупкою варто порівняти пропозиції на різних платформах.

Найпростіший спосіб зекономити гроші — це скористатися сервісами порівняння цін. Наприклад, Hotline. Тут можна побачити одну й ту саму модель у різних магазинах і обрати найнижчу ціну. Різниця іноді сягає кількох тисяч гривень.

Хлопець працюює за новим ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

Ще один варіант, щоб заощадити, — купувати техніку в інтернет-магазинах. Часто вони пропонують нижчі ціни, ніж у фізичних точках продажу. Популярні майданчики на кшталт Rozetka регулярно проводять акції та знижки. Особливо вигідно купувати під час розпродажів або спеціальних пропозицій.

Окрему увагу варто звернути на маркетплейси. На OLX продають як нову, так і вживану техніку. Тут можна знайти майже нові гаджети за нижчою ціною. Проте важливо перевіряти продавця і товар перед покупкою.

Відновлена техніка

Окрім цього, можна купляти відновлену техніку — вона буде коштувати значно дешевше і також матиме гарантію. Це, наприклад, пристрої, які повернули в магазин або пройшли ремонт. Такі пропозиції з’являються у великих мережах і онлайн-магазинах.

Часто серед відновленої техніки є телефони. Фото: Новини.LIVE

Фахівці радять також стежити за сезонними знижками. Наприклад, після виходу нових моделей старі версії дешевшають. Це хороший спосіб купити якісну техніку без переплати.

Як не натрапити на неякісний товар

Щоб не втратити гроші, варто перевіряти гарантію, відгуки про магазин і не погоджуватися на передоплату незнайомим продавцям. Особливо це стосується оголошень із занадто низькою ціною.

