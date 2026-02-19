Где купить технику дешевле — варианты для одесской молодежи

Женщина заходит в магазин. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе цены на технику могут отличаться на сотни, а иногда и тысячи гривен в зависимости от места покупки. Часть людей переплачивает, не проверяя альтернативные варианты. При этом есть простые способы найти ту же модель значительно дешевле.

Новини.LIVE разбирает, где одесситам выгоднее покупать бытовую технику сегодня.

Реклама

Читайте также:

Где покупать бытовую технику

Покупка техники часто становится одной из самых больших трат. В крупных сетях цены обычно выше, ведь они включают расходы на аренду и рекламу. Поэтому перед покупкой стоит сравнить предложения на разных платформах.

Самый простой способ сэкономить деньги — это воспользоваться сервисами сравнения цен. Например, Hotline. Здесь можно увидеть одну и ту же модель в разных магазинах и выбрать самую низкую цену. Разница иногда достигает нескольких тысяч гривен.

Парень работает за новым ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

Еще один вариант, чтобы сэкономить, — покупать технику в интернет-магазинах. Часто они предлагают более низкие цены, чем в физических точках продаж. Популярные площадки вроде Rozetka регулярно проводят акции и скидки. Особенно выгодно покупать во время распродаж или специальных предложений.

Отдельное внимание стоит обратить на маркетплейсы. На OLX продают как новую, так и подержанную технику. Здесь можно найти почти новые гаджеты по более низкой цене. Однако важно проверять продавца и товар перед покупкой.

Восстановленная техника

Кроме этого, можно покупать восстановленную технику — она будет стоить значительно дешевле и также будет иметь гарантию. Это, например, устройства, которые вернули в магазин или прошли ремонт. Такие предложения появляются в крупных сетях и онлайн-магазинах.

Часто среди восстановленной техники есть телефоны. Фото: Новини.LIVE

Специалисты советуют также следить за сезонными скидками. Например, после выхода новых моделей старые версии дешевеют. Это хороший способ купить качественную технику без переплаты.

Как не наткнуться на некачественный товар

Чтобы не потерять деньги, стоит проверять гарантию, отзывы о магазине и не соглашаться на предоплату незнакомым продавцам. Особенно это касается объявлений со слишком низкой ценой.

Напомним, в Одессе можно найти заведения, где полноценный обед стоит как кофе в центре. Такие места работают рядом с университетами или в нетуристических районах и ориентируются на местных. Здесь готовят просто и сытно, интерьер в таких заведениях простой, но это компенсируется скоростью и ценами.

Также мы писали, что есть способы покупать еду дешевле, но о них знают не все. В супермаркетах Одессы действует простая схема экономии, которую часто игнорируют покупатели. Речь идет о скидках на кулинарию в вечернее время. Во многих сетях после 20:00 готовые блюда продают дешевле. Это салаты, гарниры, мясо и выпечка.