Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Графіки відключення світла в Одесі: прогноз на завтра

Графіки відключення світла в Одесі: прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 20:21
Графіки світла в Одесі: прогноз на завтра
Люди переходять вулицю вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергосистема України досі працює з дефіцитом потужності після обстрілів. Через це в регіонах вводять обмеження. Одещина залишається однією з найбільш уразливих областей. 21 березня в частині громад діятимуть графіки, а в самій Одесі можливі раптові відключення.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Читайте також:

Стан мереж

Після пошкоджень енергетичної інфраструктури система ще не відновлена повністю. Саме тому стабільне електропостачання не можуть гарантувати в усіх районах. У більшості населених пунктів діють планові обмеження, але їх тривалість і частота можуть відрізнятися. Причина — технічний стан мереж. Через нього в окремих районах світло можуть вимикати частіше або надовше, ніж передбачено графіками. Тобто фактична ситуація іноді не збігається з оприлюдненими розкладами.

Енергетики просять жителів не перевантажувати систему. Після появи світла не варто одночасно вмикати кілька потужних приладів. Різке зростання споживання може спричинити нові аварії на локальному рівні. Актуальну інформацію за своєю адресою радять перевіряти через офіційні ресурси операторів.

Графіки відключення світла в Одесі

Електропостачання Одеси зараз працює в межах встановлених лімітів. Водночас ситуація на окремих ділянках мережі змінюється дуже швидко. Через це енергетики змушені оперативно коригувати графіки, і відключення іноді відбуваються раніше, ніж оновлюється інформація онлайн.

Ремонт інфраструктури

Ремонт магістральних мереж триває безперервно. Від його темпів залежить, коли система повернеться до стабільної роботи без обмежень. Водночас фахівці попереджають: нові удари по інфраструктурі можуть знову ускладнити ситуацію і посилити відключення.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, російські удари пошкодили не лише об’єкти генерації, а й магістральні мережі високої напруги — 750, 330 та 220 кіловольт. Саме вони передають електроенергію від електростанцій до регіональних мереж. Найбільших втрат зазнали підстанції оператора Укренерго. За попередніми даними, в області фактично не залишилося жодної повністю справної підстанції цієї компанії.

Також ми писали, що з 1 квітня в Одесі знову почнуть курсувати трамваї та тролейбуси. Поки що маршрути будуть скорочені, а кількість одиниць обмежена. Запуск залежить від ремонту контактної мережі та стабільності електропостачання. Це перший етап повернення електротранспорту після тривалого простою.

 

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації