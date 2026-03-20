Графіки світла в Одесі: прогноз на завтра

Енергосистема України досі працює з дефіцитом потужності після обстрілів. Через це в регіонах вводять обмеження. Одещина залишається однією з найбільш уразливих областей. 21 березня в частині громад діятимуть графіки, а в самій Одесі можливі раптові відключення.

Стан мереж Після пошкоджень енергетичної інфраструктури система ще не відновлена повністю. Саме тому стабільне електропостачання не можуть гарантувати в усіх районах. У більшості населених пунктів діють планові обмеження, але їх тривалість і частота можуть відрізнятися. Причина — технічний стан мереж. Через нього в окремих районах світло можуть вимикати частіше або надовше, ніж передбачено графіками. Тобто фактична ситуація іноді не збігається з оприлюдненими розкладами. Енергетики просять жителів не перевантажувати систему. Після появи світла не варто одночасно вмикати кілька потужних приладів. Різке зростання споживання може спричинити нові аварії на локальному рівні. Актуальну інформацію за своєю адресою радять перевіряти через офіційні ресурси операторів.

Графіки відключення світла в Одесі

Електропостачання Одеси зараз працює в межах встановлених лімітів. Водночас ситуація на окремих ділянках мережі змінюється дуже швидко. Через це енергетики змушені оперативно коригувати графіки, і відключення іноді відбуваються раніше, ніж оновлюється інформація онлайн.

Ремонт інфраструктури

Ремонт магістральних мереж триває безперервно. Від його темпів залежить, коли система повернеться до стабільної роботи без обмежень. Водночас фахівці попереджають: нові удари по інфраструктурі можуть знову ускладнити ситуацію і посилити відключення.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, російські удари пошкодили не лише об’єкти генерації, а й магістральні мережі високої напруги — 750, 330 та 220 кіловольт. Саме вони передають електроенергію від електростанцій до регіональних мереж. Найбільших втрат зазнали підстанції оператора Укренерго. За попередніми даними, в області фактично не залишилося жодної повністю справної підстанції цієї компанії.

Також ми писали, що з 1 квітня в Одесі знову почнуть курсувати трамваї та тролейбуси. Поки що маршрути будуть скорочені, а кількість одиниць обмежена. Запуск залежить від ремонту контактної мережі та стабільності електропостачання. Це перший етап повернення електротранспорту після тривалого простою.