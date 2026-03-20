Графики света в Одессе: прогноз на завтра

Энергосистема Украины до сих пор работает с дефицитом мощности после обстрелов. Из-за этого в регионах вводят ограничения. Одесская область остается одной из самых уязвимых областей. 21 марта в части громад будут действовать графики, а в самой Одессе возможны внезапные отключения.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Состояние сетей После повреждений энергетической инфраструктуры система еще не восстановлена полностью. Именно поэтому стабильное электроснабжение не могут гарантировать во всех районах. В большинстве населенных пунктов действуют плановые ограничения, но их продолжительность и частота могут отличаться. Причина — техническое состояние сетей. Из-за него в отдельных районах свет могут выключать чаще или дольше, чем предусмотрено графиками. То есть фактическая ситуация иногда не совпадает с обнародованными расписаниями. Энергетики просят жителей не перегружать систему. После появления света не стоит одновременно включать несколько мощных приборов. Резкий рост потребления может вызвать новые аварии на локальном уровне. Актуальную информацию по своему адресу советуют проверять через официальные ресурсы операторов.

Графики отключения света в Одессе

Электроснабжение Одессы сейчас работает в пределах установленных лимитов. В то же время ситуация на отдельных участках сети меняется очень быстро. Из-за этого энергетики вынуждены оперативно корректировать графики, и отключения иногда происходят раньше, чем обновляется информация онлайн.

Ремонт инфраструктуры

Ремонт магистральных сетей продолжается непрерывно. От его темпов зависит, когда система вернется к стабильной работе без ограничений. В то же время специалисты предупреждают: новые удары по инфраструктуре могут снова усложнить ситуацию и усилить отключения.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, российские удары повредили не только объекты генерации, но и магистральные сети высокого напряжения — 750, 330 и 220 киловольт. Именно они передают электроэнергию от электростанций к региональным сетям. Наибольшие потери понесли подстанции оператора Укрэнерго. По предварительным данным, в области фактически не осталось ни одной полностью исправной подстанции этой компании.

Также мы писали, что с 1 апреля в Одессе снова начнут курсировать трамваи и троллейбусы. Пока что маршруты будут сокращены, а количество единиц ограничено. Запуск зависит от ремонта контактной сети и стабильности электроснабжения. Это первый этап возвращения электротранспорта после длительного простоя.