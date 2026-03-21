Одесса без графиков: завтра свет не будут отключать весь день

Дом в Одессе со светом.

В воскресенье, 22 марта, в Одессе отключений света не будет. При этом и в Одесской области по распоряжению "Укрэнерго" отменены стабилизационные графики отключения. Энергетики просят жителей региона проверять обновления в течение дня, ведь ситуация может меняться.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Графики отключения света в Одесской области

Энергетики отмечают, что если "Укрэнерго" изменит график, графики в области также могут быть скорректированы. Именно поэтому жителям региона рекомендуется следить за обновлениями в течение дня, особенно перед поездками, выходом на работу или другими важными делами.

Кроме того, в "Укрэнерго" просят использовать энергоемкие электроприборы в дневное время — с 10:00 до 15:00.

Ситуация со светом в Одесской области

На сегодня Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции. Это почти половина их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию в апреле

В апреле цена электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе составит 4,32 грн за кВт/ч. Те, кто пользуется двухзонными счетчиками, могут уменьшить расходы. В ночное время — с 23:00 до 07:00 — электроэнергия стоит 2,16 грн за кВт⋅ч, что вдвое дешевле. Днем действует стандартный тариф — 4,32 грн. В то же время для бизнеса цены другие. Базовая стоимость электроэнергии в апреле и в дальнейшем составит 686,23 грн за МВт/ч без НДС. Для предприятий в сфере "зеленой" электрометаллургии действует сниженный тариф — 359,55 грн за МВт/ч.

Напомним, Одесской области выделят 582,3 млн грн из резервного фонда госбюджета. Средства пойдут на защиту критических объектов перед следующей зимой. Речь идет прежде всего об энергетике, тепле и воде.

Также в Одессе планируют установить мобильные укрытия для объектов теплоснабжения. На это выделили более 41,5 млн грн. Закупка предусматривает 13 конструкций различной вместимости. Завершить поставки должны до конца июня 2026 года.