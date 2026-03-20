Одесская область получит более 500 млн на защиту инфраструктуры

Уничтоженная подстанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Украине продолжают реализовывать программу по защите инфраструктуры. В частности, Одесской области выделят 582,3 млн грн из резервного фонда госбюджета. Средства пойдут на защиту критических объектов перед следующей зимой. Речь идет прежде всего об энергетике, тепле и воде.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Защита инфраструктуры

По словам Кипера, регион получит финансирование для старта первоочередных работ по защите важных объектов. Это должно помочь подготовиться к холодному сезону и уменьшить риски перебоев в поставках света, тепла и воды. Решение объявили во время заседания в Одессе с участием чиновников и энергетиков.

"582,3 млн гривен из резервного фонда, выделенные Правительством для нашего региона, будут направлены, в частности, для старта первоочередных работ по защите объектов критической инфраструктуры перед началом следующей зимы", — сообщил он.

В целом правительство выделило 12,85 млрд грн на первый этап реализации планов устойчивости регионов. Часть этих средств получат области, которые нуждаются в дополнительной защите энергосистемы.

Заседание в Одессе. Фото: Олег Кипер/Telegram

Деньги для Николаевщины

Также финансирование получит соседняя Николаевская область. По словам главы ОГА Виталия Кима, правительство уже выделило региону почти 300 миллионов гривен на работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Он добавил, что в целом план устойчивости Николаевщины предусматривает реализацию проектов примерно на 2 млрд грн до сентября 2026 года.

"Правительство выделяет 280 миллионов гривен для выполнения первоочередных задач и подготовки к следующему отопительному сезону", — отметил Ким.

Защита объектов

В то же время, по оценкам городских властей, для защиты критической инфраструктуры Одессе нужно значительно больше средств — около 7 млрд грн. Речь идет о комплексных мерах, которые должны обезопасить энергетические и коммунальные объекты от возможных атак и обеспечить стабильную работу города.

В мэрии отмечают, что часть финансирования планируют привлечь от международных партнеров. В частности, рассматривают возможность получения грантов и льготных кредитов для реализации этих проектов.

Напомним, мы сообщали о том, что ночью, 18 марта, Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры. На месте возник пожар, который спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также мы писали о том, что коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" заказало разработку плана энергетической устойчивости города. Стоимость работ составляет более 1,4 млн грн. Закупку провели без тендера через прямой договор. Документ должны подготовить менее чем за месяц.