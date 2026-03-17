Одесса заказала план энергоустойчивости за 1,46 млн грн

Одесская котельная. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" заказало разработку плана энергетической устойчивости города. Стоимость работ составляет более 1,4 млн грн. Закупку провели без тендера через прямой договор. Документ должны подготовить менее чем за месяц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на систему электронных закупок Prozorro.

Реклама

Читайте также:

Заказ плана

План энергетической устойчивости заказало коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы". Его должны включить в областную программу подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. Исполнителем работ выбрали подразделение государственного предприятия "Киевоблбудинвест" - "Киевский областной экспертный центр энергоэффективности". Именно эта структура должна подготовить соответствующий документ для города.

Без тендера

Закупку провели по прямому договору без открытого тендера. В документах указано, что такое решение приняли на основании постановления Кабинета Министров №1178, которое позволяет упрощенные закупки в отдельных случаях. Согласно обнародованным данным, поручение подготовить план дали 23 февраля. Решение о прямой закупке приняли 5 марта, а в систему Prozorro ее внесли 12 марта.

Условия тендера

Срок выполнения работ определили до 6 апреля. Таким образом на подготовку документа фактически отводится меньше месяца. Стоимость работ составляет 1 458 358 грн с НДС. В пояснении указано, что цену сформировали на основе трех коммерческих предложений. Однако сами эти предложения в документации не обнародовали. В открытых материалах нет детального технического задания. Поэтому непонятно, какой именно объем работы должны выполнить.

Защита инфраструктуры

В Одессе планируют масштабно усилить защиту критической инфраструктуры, на что, по предварительным подсчетам, нужно более 7 млрд грн. Этот вопрос обсудили во время аппаратного совещания в городском совете, где отметили, что город уже готовится к отдельной встрече с представителями строительного бизнеса для поиска решений и привлечения компаний к реализации проектов. В то же время продолжаются переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по финансированию: в мэрии рассчитывают, что 35-40% суммы предоставят в виде гранта, а остальное - как кредит на льготных условиях.

Напомним, мы сообщали, что Одесский областной совет планирует потратить почти 200 тысяч гривен на награды и подарочные часы. Речь идет о нагрудных знаках "Почетная награда Одесского облсовета" и специальных наградных часах. Обе закупки провели без аукциона.

Также мы писали, что саратский винодельческий завод в Одесской области продали на приватизационном аукционе. Единый имущественный комплекс предприятия ушел с молотка более чем за 10 миллионов гривен. В торгах принял участие только один покупатель, который и стал победителем. В лот вошли здания, производственные цеха и оборудование для изготовления вина.