Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Десять миллионов гривен за винзавод на Одесчине

Десять миллионов гривен за винзавод на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 11:42
Саратский винодельческий завод в Одесской области продали за 10 млн гривен
Винзавод, который продали. Фото: Фонд государственного имущества

Саратский винодельческий завод в Одесской области был продан на приватизационном аукционе. Единый имущественный комплекс предприятия реализовали за сумму свыше 10 миллионов гривен. В торгах участвовал только один претендент, который и стал победителем. В состав лота вошли здания, производственные цеха и оборудование для винодельческого производства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Prozorro.Продажи.

Реклама
Читайте также:

Продажа винзавода

Единый имущественный комплекс структурного подразделения государственного предприятия "Саратский винодельческий завод" продали за 10 169 100 гривен. Предприятие расположено в селе Байрамча Белгород-Днестровского района на улице Молодежной, 45. Стартовая цена объекта составляла 10 168 586,43 гривны. В торгах принял участие только один участник — ООО "ДЕН ВАЙН". Компания предложила 10 169 100 гривен и стала победителем аукциона. Владельцем фирмы является бизнесмен Степан Денов, который ранее арендовал это предприятие.

Что вошло в состав

В состав проданного комплекса входят производственные здания и инфраструктура винодельческого завода. В частности, это цех переработки винограда, спиртокурка, кислотный цех, несколько складов, гараж, котельная и административное здание. Также в перечне есть водонапорная башня, пожарный бассейн, резервуары для хранения жидкостей, горизонтальные и вертикальные танки, амфоры, электростанция, а также сети водоснабжения и линии электропередач.

Всего в лот вошла недвижимость площадью более 1181,5 квадратного метра. Кроме того, покупатель получил 114 единиц движимого имущества — технологическое и производственное оборудование, резервуары и другое хозяйственное оснащение. Земельный участок под предприятием имеет площадь 1,57 гектара и передан в аренду.

Основной вид деятельности завода — производство виноградных вин. Сейчас объект находится в аренде у компании "Доринвест", которая также занимается виноделием.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области выставили на продажу заброшенную базу отдыха "Наука" с прямым выходом к Черному морю и собственной подстанцией. Ранее этот объект уже пытались продать, и во время торгов его стоимость росла более чем в сто раз. Теперь базу снова выставили на аукцион.

Также мы писали, что коммунальное предприятие "Горзелентрест" объявило тендер на закупку крупной партии цветов для клумб и зеленых зон. Ожидаемая стоимость составляет более 800 тысяч гривен.

Одесса тендер ProZorro Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации