Саратский винодельческий завод в Одесской области продали за 10 млн гривен

Винзавод, который продали. Фото: Фонд государственного имущества

Саратский винодельческий завод в Одесской области был продан на приватизационном аукционе. Единый имущественный комплекс предприятия реализовали за сумму свыше 10 миллионов гривен. В торгах участвовал только один претендент, который и стал победителем. В состав лота вошли здания, производственные цеха и оборудование для винодельческого производства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Prozorro.Продажи.

Продажа винзавода

Единый имущественный комплекс структурного подразделения государственного предприятия "Саратский винодельческий завод" продали за 10 169 100 гривен. Предприятие расположено в селе Байрамча Белгород-Днестровского района на улице Молодежной, 45. Стартовая цена объекта составляла 10 168 586,43 гривны. В торгах принял участие только один участник — ООО "ДЕН ВАЙН". Компания предложила 10 169 100 гривен и стала победителем аукциона. Владельцем фирмы является бизнесмен Степан Денов, который ранее арендовал это предприятие.

Что вошло в состав

В состав проданного комплекса входят производственные здания и инфраструктура винодельческого завода. В частности, это цех переработки винограда, спиртокурка, кислотный цех, несколько складов, гараж, котельная и административное здание. Также в перечне есть водонапорная башня, пожарный бассейн, резервуары для хранения жидкостей, горизонтальные и вертикальные танки, амфоры, электростанция, а также сети водоснабжения и линии электропередач.

Всего в лот вошла недвижимость площадью более 1181,5 квадратного метра. Кроме того, покупатель получил 114 единиц движимого имущества — технологическое и производственное оборудование, резервуары и другое хозяйственное оснащение. Земельный участок под предприятием имеет площадь 1,57 гектара и передан в аренду.

Основной вид деятельности завода — производство виноградных вин. Сейчас объект находится в аренде у компании "Доринвест", которая также занимается виноделием.

