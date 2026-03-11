Відео
Головна Одеса Один із винзаводів на Одещині пішов з молотка

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 11:42
Саратський виноробний завод на Одещині продали за 10 млн гривень
Винзавод, який продали. Фото: Фонд державного майна

Саратський виноробний завод на Одещині продали на приватизаційному аукціоні. Єдиний майновий комплекс підприємства пішов з молотка більш ніж за 10 мільйонів гривень. У торгах взяв участь лише один покупець, який і став переможцем. До лота увійшли будівлі, виробничі цехи та обладнання для виготовлення вина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Prozorro.Продажі.

Читайте також:

Продаж винзаводу

Єдиний майновий комплекс структурного підрозділу державного підприємства "Саратський виноробний завод" продали за 10 169 100 гривень. Підприємство розташоване в селі Байрамча Білгород-Дністровського району на вулиці Молодіжній, 45. Стартова ціна об’єкта становила 10 168 586,43 гривні. У торгах взяв участь лише один учасник — ТОВ "ДЕН ВАЙН". Компанія запропонувала 10 169 100 гривень і стала переможцем аукціону. Власником фірми є бізнесмен Степан Денов, який раніше орендував це підприємство.

Що увійшло до складу

До складу проданого комплексу входять виробничі будівлі та інфраструктура виноробного заводу. Зокрема, це цех переробки винограду, спиртокурка, кислотний цех, кілька складів, гараж, котельня та адміністративна будівля. Також у переліку є водонапірна вежа, пожежний басейн, резервуари для зберігання рідин, горизонтальні та вертикальні танки, амфори, електростанція, а також мережі водопостачання й лінії електропередач.

Загалом до лота увійшла нерухомість площею понад 1181,5 квадратного метра. Крім того, покупець отримав 114 одиниць рухомого майна — технологічне та виробниче обладнання, резервуари й інше господарське оснащення. Земельна ділянка під підприємством має площу 1,57 гектара і передана в оренду.

Основний вид діяльності заводу — виробництво виноградних вин. Наразі об’єкт перебуває в оренді у компанії "Дорінвест", яка також займається виноробством.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині виставили на продаж занедбану базу відпочинку "Наука" з прямим виходом до Чорного моря та власною підстанцією. Раніше цей об’єкт уже намагалися продати, і під час торгів його вартість зростала у понад сто разів. Тепер базу знову виставили на аукціон.

Також ми писали, що комунальне підприємство "Міськзелентрест" оголосило тендер на закупівлю великої партії квітів для клумб і зелених зон. Очікувана вартість становить понад 800 тисяч гривень.

Одеса тендер ProZorro Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
