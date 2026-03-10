Аукціон бази відпочинку «Наука» на Одещині

База відпочинку, яку продають. Фото: скриншот із Google Maps

На Одещині виставили на продаж занедбану базу відпочинку "Наука" з прямим виходом до Чорного моря та власною підстанцією. Раніше цей об’єкт уже намагалися продати, і під час торгів його вартість зростала у понад сто разів. Тепер базу знову виставили на аукціон.

Про це Новини.LIVE дізналися із Prozorro продажі.

Реклама

Читайте також:

Продаж бази

Фонд державного майна виставив на продаж базу відпочинку "Наука", яка розташована у селі Сичавка на Одещині. Об’єкт знаходиться на 53-му кілометрі траси Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, між містом Південне та курортом Коблеве. База має прямий доступ до пляжу Чорного моря.

Стартова ціна лота становить 204,4 тисячі гривень. Торги проведуть на платформі Prozorro Sale, аукціон запланований на 31 березня 2026 року.

Що пропонують

Загальна площа будівель на території — майже 790 квадратних метрів. До комплексу входять 22 дерев’яні будиночки для відпочивальників і персоналу, адміністративна будівля з конференц-залом, три склади, душові та вбиральні. Також на території є власна трансформаторна підстанція, огороджена автостоянка та система водопостачання з цистернами і резервуарами.

Разом із нерухомістю покупцю передадуть старі меблі та техніку — ліжка, столи, стільці, кондиціонери і холодильники.

Підводні камені

За документами база не працює вже понад три роки і потребує значних інвестицій. При цьому земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена і не входить до продажу. Новий власник після купівлі будівель має самостійно вирішити питання оренди або викупу землі. Крім того, територія бази розташована в охоронній зоні археологічної пам’ятки "Сичавка" — курганного могильника. Водночас новий власник зможе змінити призначення об’єкта та використовувати його для іншого бізнесу. Об’єкт перебуває на балансі Фізико-технологічного інституту металів та сплавів Національної академії наук України.

У грудні 2025 року Фонд державного майна вже намагався продати базу "Наука". У тому аукціоні взяли участь 74 учасники. Під час торгів ціна зросла більш ніж у сто разів — зі стартових 204,4 тис. грн до 22 млн грн. Однак угода, так і не відбулася, тому об’єкт знову виставили на продаж.

Нагадаємо, ми повідомляли, що комунальне підприємство "Міськзелентрест" оголосило тендер на закупівлю великої партії квітів для клумб і зелених зон. Очікувана вартість становить понад 800 тисяч гривень.

Також ми писали, що у дитячо-юнацькій спортивній школі № 5 в Одесі готуються до капітального ремонту будівлі. Проєкт уже включили до міської програми розвитку спорту. Перед початком робіт заклад має отримати офіційну згоду міської ради як власника приміщення.