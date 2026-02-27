Продаж Саратського винзаводу в Одеській області

Винзавод, який продають. Фото: Фонд державного майна

На Одещині виставили на продаж державний виноробний завод. Йдеться про Саратський виноробний завод, який спеціалізується на виробництві виноградних вин. Об’єкт продають через відкритий онлайн-аукціон. Стартова ціна лота перевищує 10 млн гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту Фонду державного майна.

Продаж винзаводу

Фонд державного майна України оголосив онлайн-аукціон з продажу Саратського виноробного заводу в Одеській області. Підприємство розташоване в селі Миколаївка-Новоросійська Білгород-Дністровського району, на вулиці Молодіжній, 45. Стартова ціна лота становить 10 168 586 гривень без ПДВ. Основний напрям діяльності заводу — виробництво виноградних вин. Наразі майновий комплекс перебуває в оренді у ТОВ "Дорінвест", яке також працює у виноробній галузі.

Що входить до складу

До складу єдиного майнового комплексу входять виробничі та допоміжні будівлі, зокрема адміністративний корпус, цех переробки винограду, склади, гаражі та котельня. Загальна площа нерухомості перевищує 1181 квадратний метр. Окрім цього, на продаж виставлені 114 одиниць рухомого майна — виробниче й технологічне обладнання, ємності, резервуари та господарська техніка. Підприємство розміщене на земельній ділянці площею 1,57 гектара, яка використовується на умовах оренди. Аукціон відбудеться 10 березня в електронній системі Прозорро.Продажі. Прийом заявок триває до 9 березня включно.

