Продажа Саратского винзавода в Одесской области

Винзавод, который продают. Фото: Фонд государственного имущества

В Одесской области на продажу выставили государственный винодельческий завод. Речь идет о Саратском винодельческом заводе. Он специализируется на производстве виноградных вин. Объект продают через открытый онлайн-аукцион. Стартовая цена лота превышает 10 млн гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта Фонда государственного имущества.

Реклама

Читайте также:

Продажа винзавода

Фонд государственного имущества Украины объявил онлайн-аукцион по продаже Саратского винодельческого завода в Одесской области. Предприятие расположено в селе Николаевка-Новороссийская Белгород-Днестровского района, на улице Молодежной, 45. Стартовая цена лота составляет 10 168 586 гривен без НДС. Основное направление деятельности завода — производство виноградных вин. Сейчас имущественный комплекс находится в аренде у ООО "Доринвест", которое также работает в винодельческой отрасли.

Что входит в состав

В состав единого имущественного комплекса входят производственные и вспомогательные здания, в частности административный корпус, цех переработки винограда, склады, гаражи и котельная. Общая площадь недвижимости превышает 1181 квадратный метр. Кроме этого, на продажу выставлены 114 единиц движимого имущества — производственное и технологическое оборудование, емкости, резервуары и хозяйственная техника. Предприятие размещено на земельном участке площадью 1,57 гектара, который используется на условиях аренды. Аукцион состоится 10 марта в электронной системе Прозорро.Продажи. Прием заявок продолжается до 9 марта включительно.

Напомним, мы сообщали, что квартира, купленная в кредит, в частности по программе "еОселя", считается недвижимостью с обременением. Фактически это жилье принадлежит владельцу, однако продать его по обычной процедуре невозможно.

Также мы писали, что в Одесской области планируют создать пункт для бездомных животных. На разработку проекта уже объявили тендер. Согласно материалам аукциона, пункт временной передержки бездомных животных планируют построить в городе Южное.