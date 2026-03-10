Аукцион базы отдыха "Наука" в Одесской области

База отдыха, которую продают. Фото: скриншот из Google Maps

В Одесской области выставили на продажу заброшенную базу отдыха "Наука" с прямым выходом к Чёрному морю и собственной подстанцией. Ранее этот объект уже пытались продать, и в ходе торгов его стоимость увеличилась более чем в сто раз. Теперь базу снова предлагают на аукционе.

Об этом Новини.LIVE узнали из Prozorro продажи.

Продажа базы

Фонд государственного имущества выставил на продажу базу отдыха "Наука", которая расположена в селе Сычавка в Одесской области. Объект находится на 53-м километре трассы Одесса — Мелитополь — Новоазовск, между городом Южное и курортом Коблево. База имеет прямой доступ к пляжу Черного моря.

Стартовая цена лота составляет 204,4 тысячи гривен. Торги проведут на платформе Prozorro Sale, аукцион запланирован на 31 марта 2026 года.

Что предлагают

Общая площадь зданий на территории — почти 790 квадратных метров. В комплекс входят 22 деревянных домика для отдыхающих и персонала, административное здание с конференц-залом, три склада, душевые и уборные. Также на территории есть собственная трансформаторная подстанция, огражденная автостоянка и система водоснабжения с цистернами и резервуарами.

Вместе с недвижимостью покупателю передадут старую мебель и технику — кровати, столы, стулья, кондиционеры и холодильники.

Подводные камни

По документам база не работает уже более трех лет и требует значительных инвестиций. При этом земельный участок под объектом отдельно не выделен и не входит в продажу. Новый владелец после покупки зданий должен самостоятельно решить вопрос аренды или выкупа земли. Кроме того, территория базы расположена в охранной зоне археологического памятника "Сычавка" — курганного могильника. В то же время новый владелец сможет изменить назначение объекта и использовать его для другого бизнеса. Объект находится на балансе Физико-технологического института металлов и сплавов Национальной академии наук Украины.

В декабре 2025 года Фонд государственного имущества уже пытался продать базу "Наука". В том аукционе приняли участие 74 участника. В ходе торгов цена выросла более чем в сто раз — со стартовых 204,4 тыс. грн до 22 млн грн. Однако сделка, так и не состоялась, поэтому объект снова выставили на продажу.

