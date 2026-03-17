Одеса замовила план енергостійкості за 1,46 млн грн

Одеська котельня. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" замовило розробку плану енергетичної стійкості міста. Вартість робіт становить понад 1,4 млн грн. Закупівлю провели без тендеру через прямий договір. Документ мають підготувати менш ніж за місяць.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на систему електронних закупівель Prozorro.

Замовлення плану

План енергетичної стійкості замовило комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси". Його мають включити до обласної програми підготовки до опалювального сезону 2026–2027 років. Виконавцем робіт обрали підрозділ державного підприємства "Київоблбудінвест" — "Київський обласний експертний центр енергоефективності". Саме ця структура має підготувати відповідний документ для міста.

Без тендеру

Закупівлю провели за прямим договором без відкритого тендеру. У документах зазначено, що таке рішення ухвалили на підставі постанови Кабінету Міністрів №1178, яка дозволяє спрощені закупівлі в окремих випадках. Згідно з оприлюдненими даними, доручення підготувати план дали 23 лютого. Рішення про пряму закупівлю ухвалили 5 березня, а в систему Prozorro її внесли 12 березня.

Умови тендеру

Термін виконання робіт визначили до 6 квітня. Таким чином на підготовку документа фактично відводиться менше місяця. Вартість робіт становить 1 458 358 грн з ПДВ. У поясненні зазначено, що ціну сформували на основі трьох комерційних пропозицій. Однак самі ці пропозиції у документації не оприлюднили. У відкритих матеріалах немає детального технічного завдання. Через це незрозуміло, який саме обсяг роботи мають виконати.

Захист інфраструктури

В Одесі планують масштабно посилити захист критичної інфраструктури, на що, за попередніми підрахунками, потрібно понад 7 млрд грн. Це питання обговорили під час апаратної наради в міській раді, де зазначили, що місто вже готується до окремої зустрічі з представниками будівельного бізнесу для пошуку рішень і залучення компаній до реалізації проєктів. Водночас тривають переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо фінансування: у мерії розраховують, що 35–40% суми нададуть у вигляді гранту, а решту — як кредит на пільгових умовах.

