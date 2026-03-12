Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеська облрада витратила на нагороди та години майже 200 тисяч

Одеська облрада витратила на нагороди та години майже 200 тисяч

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 18:21
Закупівлі Одеської облради: 200 тис грн на нагороди і годинники
Одеська обласна рада. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Одеська обласна рада планує витратити майже 200 тисяч гривень на нагороди та подарункові годинники. Йдеться про нагрудні знаки "Почесна нагорода Одеської облради" та спеціальні нагородні годинники. Обидві закупівлі провели без аукціону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на систему електронних закупівель Prozorro.

Реклама
Читайте також:

Закупівля нагород

За інформацією з документів у системі Prozorro, майже 100 тисяч гривень з бюджету планують витратити на 38 нагрудних знаків "Почесна нагорода Одеської облради". Одна нагорода обійдеться у понад 2 500 гривень. Договір уклали без проведення аукціону з ФОП Петренком Олегом Олексійовичем. У документах не зазначено, як саме мають виглядати відзнаки та з якого металу їх виготовлять. Підприємець зареєстрований у Києві у 2022 році. На початку 2025 року обласна рада вже укладала з ним схожий договір. Основний вид діяльності підприємця — торгівля автозапчастинами та технічне обслуговування автомобілів.

Годинники для нагород

Окремо обласна рада планує придбати 18 нагородних годинників. На це також передбачили близько 100 тисяч гривень. Середня вартість одного виробу становить приблизно 5,5 тисячі гривень. Цей договір уклали без аукціону з компанією Київський годинниковий завод.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі комунальне підприємство "Міськзелентрест" оголосило тендер на закупівлю великої партії квітів для клумб і зелених зон. Очікувана вартість становить понад 800 тисяч гривень.

Також ми писали, що у дитячо-юнацькій спортивній школі № 5 в Одесі готуються до капітального ремонту будівлі. Проєкт уже включили до міської програми розвитку спорту. Перед початком робіт заклад має отримати офіційну згоду міської ради як власника приміщення.

Одеса тендер ProZorro Одеська область Новини Одеси закупівлі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації