Закупівлі Одеської облради: 200 тис грн на нагороди і годинники

Одеська обласна рада планує витратити майже 200 тисяч гривень на нагороди та подарункові годинники. Йдеться про нагрудні знаки "Почесна нагорода Одеської облради" та спеціальні нагородні годинники. Обидві закупівлі провели без аукціону.

Закупівля нагород

За інформацією з документів у системі Prozorro, майже 100 тисяч гривень з бюджету планують витратити на 38 нагрудних знаків "Почесна нагорода Одеської облради". Одна нагорода обійдеться у понад 2 500 гривень. Договір уклали без проведення аукціону з ФОП Петренком Олегом Олексійовичем. У документах не зазначено, як саме мають виглядати відзнаки та з якого металу їх виготовлять. Підприємець зареєстрований у Києві у 2022 році. На початку 2025 року обласна рада вже укладала з ним схожий договір. Основний вид діяльності підприємця — торгівля автозапчастинами та технічне обслуговування автомобілів.

Годинники для нагород

Окремо обласна рада планує придбати 18 нагородних годинників. На це також передбачили близько 100 тисяч гривень. Середня вартість одного виробу становить приблизно 5,5 тисячі гривень. Цей договір уклали без аукціону з компанією Київський годинниковий завод.

