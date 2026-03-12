Видео
Награды и часы обойдутся Одесскому обсовету почти в 200 тысяч грн

Награды и часы обойдутся Одесскому обсовету почти в 200 тысяч грн

Дата публикации 12 марта 2026 18:21
Закупки Одесского облсовета: 200 тыс грн на награды и часы
Одесский областной совет. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Одесский областной совет намерен выделить почти 200 тысяч гривен на награды и подарочные часы. В их числе — нагрудные знаки "Почетная награда Одесского облсовета" и специальные наградные часы. Закупки были осуществлены без проведения аукциона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на систему электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Закупка наград

По информации из документов в системе Prozorro, почти 100 тысяч гривен из бюджета планируют потратить на 38 нагрудных знаков "Почетная награда Одесского облсовета". Одна награда обойдется в более чем 2 500 гривен. Договор заключили без проведения аукциона с ФЛП Петренко Олегом Алексеевичем. В документах не указано, как именно должны выглядеть награды и из какого металла их изготовят. Предприниматель зарегистрирован в Киеве в 2022 году. В начале 2025 года областной совет уже заключал с ним похожий договор. Основной вид деятельности предпринимателя — торговля автозапчастями и техническое обслуживание автомобилей.

Часы для наград

Отдельно областной совет планирует приобрести 18 наградных часов. На это также предусмотрели около 100 тысяч гривен. Средняя стоимость одного изделия составляет примерно 5,5 тысячи гривен. Этот договор заключили без аукциона с компанией Киевский часовой завод.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе коммунальное предприятие "Горзелентрест" объявило тендер на закупку крупной партии цветов для клумб и зеленых зон. Ожидаемая стоимость составляет более 800 тысяч гривен.

Также мы писали, что в детско-юношеской спортивной школе № 5 в Одессе готовятся к капитальному ремонту здания. Проект уже включили в городскую программу развития спорта. Перед началом работ заведение должно получить официальное согласие городского совета как владельца помещения.

Одесса тендер ProZorro Одесская область Новости Одессы закупки
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
