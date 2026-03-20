Одещина отримає понад 500 млн на захист інфраструктури

Знищена підстанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Україні продовжують реалізовувати програму із захисту інфраструктури. Зокрема, Одеській області виділять 582,3 млн грн із резервного фонду держбюджету. Кошти підуть на захист критичних об’єктів перед наступною зимою. Йдеться насамперед про енергетику, тепло та воду.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Захист інфраструктури

За словами Кіпера, регіон отримає фінансування для старту першочергових робіт із захисту важливих об’єктів. Це має допомогти підготуватися до холодного сезону та зменшити ризики перебоїв у постачанні світла, тепла й води. Рішення оголосили під час засідання в Одесі за участі урядовців та енергетиків.

"582,3 млн гривень з резервного фонду, виділені Урядом для нашого регіону, будуть спрямовані, зокрема, для старту першочергових робіт із захисту об’єктів критичної інфраструктури перед початком наступної зими", — повідомив він.

Загалом уряд виділив 12,85 млрд грн на перший етап реалізації планів стійкості регіонів. Частину цих коштів отримають області, які потребують додаткового захисту енергосистеми.

Засідання в Одесі. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Гроші для Миколаївщини

Також фінансування отримає сусідня Миколаївська область. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, уряд уже виділив регіону майже 300 мільйонів гривень на роботи з підготовки до наступного опалювального сезону. Він додав, що загалом план стійкості Миколаївщини передбачає реалізацію проєктів приблизно на 2 млрд грн до вересня 2026 року.

"Уряд виділяє 280 мільйонів гривень для виконання першочергових завдань і підготовки до наступного опалювального сезону", — зазначив Кім.

Захист об'єктів

Одеси Водночас, за оцінками міської влади, для захисту критичної інфраструктури Одесі потрібно значно більше коштів — близько 7 млрд грн. Йдеться про комплексні заходи, які мають убезпечити енергетичні та комунальні об’єкти від можливих атак і забезпечити стабільну роботу міста.

У мерії зазначають, що частину фінансування планують залучити від міжнародних партнерів. Зокрема, розглядають можливість отримання грантів і пільгових кредитів для реалізації цих проєктів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що уночі, 18 березня, Одещину атакували російські ударні дрони. Внаслідок влучання пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також ми писали про те, що комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" замовило розробку плану енергетичної стійкості міста. Вартість робіт становить понад 1,4 млн грн. Закупівлю провели без тендеру через прямий договір. Документ мають підготувати менш ніж за місяць.