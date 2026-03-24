Свет в Одессе завтра: графики отключения электроэнергии

Люди на ночной улице Одессы.

Энергосистема Украины продолжает работать с дефицитом из-за постоянных атак. Это заставляет сохранять ограничения в регионах. В Одесской области ситуация остается сложной. 25 марта в части громад будут действовать графики, а в самой Одессе возможны аварийные отключения.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Ситуация со светом в Одесской области

Поврежденную инфраструктуру еще не восстановили полностью. Из-за этого стабильное электроснабжение не могут обеспечить во всех районах. В большинстве населенных пунктов действуют плановые ограничения, но их продолжительность и частота различаются — все зависит от состояния сетей. В некоторых районах свет могут выключать чаще или на более длительное время, чем предусмотрено графиками. Из-за этого реальные отключения иногда не совпадают с обнародованными расписаниями. К тому же ситуация на сетях меняется быстро, поэтому графики приходится оперативно корректировать.

Энергетики просят жителей быть осторожными с потреблением. После восстановления света не стоит одновременно включать несколько мощных приборов, чтобы не перегружать систему. Информацию об отключении по конкретному адресу советуют проверять на официальных ресурсах операторов.

Что со светом в Одессе

Одесса получает электроэнергию в пределах установленных лимитов. В то же время из-за нестабильности на отдельных участках сети отключения иногда происходят быстрее, чем обновляются данные онлайн. Ремонт магистральных сетей продолжается без остановок. Именно от темпов восстановления зависит, когда город вернется к стабильному электроснабжению. В то же время новые удары по энергетической инфраструктуре могут снова осложнить ситуацию.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в апреле 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам. Стоимость для населения осталась без изменений. В то же время часть потребителей может платить меньше благодаря ночному тарифу. Для этого нужно установить двухзонный счетчик.

Также мы писали о том, что в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Из-за этого регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.