Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последствия ночной атаки на Одесчину: последние данные об обстреле

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 13:09
Разрушена подстанция. Фото: ДТЭК

Ночью 26 марта противник атаковал энергетические объекты в Одесской области и порт на Дунае. Разрушения в системе серьезны, но энергетики уже вернули свет тысячам семей. Без электричества до сих пор остаются частично 33,4 тыс. семей. В порту повреждены причалы и склады, но людей не зацепило.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК .

Атака на энергетику

Ночью было попадание по четырем объектам ДТЭК Одесские электросети. Разрушения значительны, поэтому ремонт требует времени. К утру энергетики возобновили электроснабжение 31,5 тыс. семей Одесщины. В настоящее время без света остаются частично 33,4 тыс. семей в Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах. Бригады работают после разрешения спасателей и военных. Специалисты осматривают оборудование, разбирают завалы и ремонтируют поврежденные участки.

Повреждение порта

Ночью враг также атаковал порт на Дунае. Зафиксированы повреждения складских помещений, причалов и административных зданий. Некоторые объекты отдельных портовых операторов тоже пострадали. К счастью, обошлось без жертв. Порт продолжает работу с учетом безопасности и текущей ситуации. На месте работают соответствующие службы, идет оценка последствий.

Как сообщали Новини.LIVE Россия нарастила атаки на порты Одессы и Черноморска. С начала года их уже больше, чем за весь 2025 год. Основная угроза — дроны и удары с моря. Украинские силы усиливают ПВО и адаптируют оборону.

Читайте также:

Также, Новини.LIVE писали, что в ночь на 17 марта российские войска атаковали юг Одесской области. Под удар попали энергетические, промышленные и портовые объекты. На местах возникли пожары, которые спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

 

Одесская область Последствия обстрела Одесчины
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации