Последствия ночной атаки на Одесчину: последние данные об обстреле

Разрушена подстанция. Фото: ДТЭК

Ночью 26 марта противник атаковал энергетические объекты в Одесской области и порт на Дунае. Разрушения в системе серьезны, но энергетики уже вернули свет тысячам семей. Без электричества до сих пор остаются частично 33,4 тыс. семей. В порту повреждены причалы и склады, но людей не зацепило.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК .

Атака на энергетику

Ночью было попадание по четырем объектам ДТЭК Одесские электросети. Разрушения значительны, поэтому ремонт требует времени. К утру энергетики возобновили электроснабжение 31,5 тыс. семей Одесщины. В настоящее время без света остаются частично 33,4 тыс. семей в Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах. Бригады работают после разрешения спасателей и военных. Специалисты осматривают оборудование, разбирают завалы и ремонтируют поврежденные участки.

Повреждение порта

Ночью враг также атаковал порт на Дунае. Зафиксированы повреждения складских помещений, причалов и административных зданий. Некоторые объекты отдельных портовых операторов тоже пострадали. К счастью, обошлось без жертв. Порт продолжает работу с учетом безопасности и текущей ситуации. На месте работают соответствующие службы, идет оценка последствий.

Читайте также:

