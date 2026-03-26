Одесса Массированная атака на Одесчину: повреждены порт и энергетика

Массированная атака на Одесчину: повреждены порт и энергетика

Дата публикации 26 марта 2026 09:29
Массированная атака на Одесскую область: повреждены порт и энергетика
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью, 26 марта, Одесскую область массированно атаковали ударные беспилотники. Повреждена портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. Из-за попадания возникли пожары, которые спасатели быстро потушили. Известно об одном пострадавшем человеке.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки

Российские войска в очередной раз нанесли удар по Одесской области в ночь на 26 марта. Под удар попали объекты, важные для работы региона — в частности портовая и энергетическая инфраструктура. Также получили повреждения отдельные промышленные объекты. На местах попаданий вспыхнули пожары.

Атака на Одещину 26 березня
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

По предварительным данным, пострадал один человек. Это 26-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице. В результате атаки в части населенных пунктов возникли перебои с электроснабжением. В частности в части Белгород-Днестровского, Болградского и Измаильского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети. Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

Атака на Одещину 26 березня
Пожар после атаки после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

Работа спасателей

Спасатели работали сразу на нескольких локациях и оперативно ликвидировали возгорание. Работы осложняли повторные сигналы воздушной тревоги, которые заставляли временно приостанавливать тушение. К ликвидации последствий привлекли 9 единиц техники и 41 спасатель.

Атака на Одещину 26 березня
Чрезвычайники укрощают огонь, фото: ГСЧС Одесской области

Атака по югу

Российские войска продолжают менять тактику ударов по Одесской области, сосредотачиваясь на отдельных районах области. Основной целью остаются объекты критической и гражданской инфраструктуры. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отмечает, что таким образом враг пытается давить на тыловые регионы.

"Цели РФ не меняются — это террор. На поле боя он не имеет значительных успехов, поэтому продолжает обстрелы", — отметил Сергей Братчук.

Атака на Одещину 26 березня
Огонь в здании. Фото: Олег Кипер/Telegram

Он также добавил, что силы противовоздушной обороны активно работали ночью на разных уровнях. В частности, подразделения Военно-морских сил сбили 17 ударных беспилотников. По его словам, после массированных атак враг снова переходит к точечным ударам по отдельным регионам и объектам.

Атака на Одещину 26 березня
Пожарные ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Новини.LIVE сообщали, вечером 24 марта Одесская область снова оказалась под ударом дронов. Враг атаковал жилой массив, где пострадали частные дома. Один человек погиб, еще один получил ранения. На месте работали спасатели, полиция и прокуроры.

Также, Новини.LIVE писали, что Россия нарастила атаки на порты Одессы и Черноморска. С начала года их уже больше, чем за весь 2025-й. Основная угроза — дроны и удары с моря. Украинские силы усиливают ПВО и адаптируют оборону.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
