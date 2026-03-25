Ночная атака в Одесской области унесла жизнь пенсионерки

Ночная атака в Одесчины унесла жизнь пенсионерки
Вечером 24 марта Одесская область снова оказалась под ударом дронов. Враг атаковал жилой массив, где пострадали частные дома. Один человек погиб, еще один получил ранения. На месте работали спасатели, полиция и прокуроры.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.
Последствия атаки
Россияне снова атаковали Одесскую область ударными дронами. Беспилотники попали по жилой застройке в одном из районов области. В результате атаки полностью разрушен частный дом, еще по меньшей мере пять домов рядом получили повреждения от взрывной волны и обломков. После попадания возник пожар, который спасатели смогли быстро ликвидировать.
Жертвой обстрела стала 87-летняя женщина. Также пострадала 58-летняя жительница — ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. К ликвидации последствий привлекали 11 спасателей и три единицы техники.
Прокуроры вместе с правоохранителями задокументировали последствия атаки. По факту гибели человека открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях. Расследование продолжается.
Что известно об обстрелах
За минувшие сутки тревогу в разных районах Одесской области объявляли семь раз. В большинстве случаев враг атаковал дронами из акватории Черного моря. Однако во время одного из обстрелов применил скоростную цель.
Как сообщали Новини.LIVE, Россия нарастила атаки на порты Одессы и Черноморска. С начала года их уже больше, чем за весь 2025-й. Основная угроза - дроны и удары с моря. Украинские силы усиливают ПВО и адаптируют оборону.
Также Новини.LIVE писали о том, что в ночь на 23 марта россияне нанесли очередной массированный удар по области, используя ударные беспилотники. Больше всего пострадали пригород Одессы и портовая зона.
