Ночная атака в Одесчины унесла жизнь пенсионерки

Ночная атака в Одесчины унесла жизнь пенсионерки

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 09:21
Ночная атака в Одесской области унесла жизнь пенсионерки
Пожар после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Вечером 24 марта Одесская область снова оказалась под ударом дронов. Враг атаковал жилой массив, где пострадали частные дома. Один человек погиб, еще один получил ранения. На месте работали спасатели, полиция и прокуроры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Последствия атаки

Россияне снова атаковали Одесскую область ударными дронами. Беспилотники попали по жилой застройке в одном из районов области. В результате атаки полностью разрушен частный дом, еще по меньшей мере пять домов рядом получили повреждения от взрывной волны и обломков. После попадания возник пожар, который спасатели смогли быстро ликвидировать.

Дом, который пострадал. Фото: Одесская областная прокуратура

Жертвой обстрела стала 87-летняя женщина. Также пострадала 58-летняя жительница — ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. К ликвидации последствий привлекали 11 спасателей и три единицы техники.

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Прокуроры вместе с правоохранителями задокументировали последствия атаки. По факту гибели человека открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях. Расследование продолжается.

Разрушенный дом. Фото: Одесская областная прокуратура

Что известно об обстрелах

За минувшие сутки тревогу в разных районах Одесской области объявляли семь раз. В большинстве случаев враг атаковал дронами из акватории Черного моря. Однако во время одного из обстрелов применил скоростную цель.

Чрезвычайники разбирают завалы. Фото: ГСЧС Одесской области
Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE, Россия нарастила атаки на порты Одессы и Черноморска. С начала года их уже больше, чем за весь 2025-й. Основная угроза - дроны и удары с моря. Украинские силы усиливают ПВО и адаптируют оборону.

Также Новини.LIVE писали о том, что в ночь на 23 марта россияне нанесли очередной массированный удар по области, используя ударные беспилотники. Больше всего пострадали пригород Одессы и портовая зона.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
