В Одесской области прогремел взрыв: враг атакует ракетами

Дым в небе. Фото иллюстративное

Сейчас, 24 марта, в Одесской области прогремел взрыв. Россия атакует ракетами с Черного моря. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Сообщение о движении БпЛА. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 24 марта, в Одесской области прогремел взрыв. Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Одессы. Впоследствии добавили, что ракета летит на Черноморск со стороны моря. Вероятно, было слышно работу ПВО. Информации о последствиях пока нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали о том, что Россия нарастила атаки на порты Одессы и Черноморска. С начала года их уже больше, чем за весь 2025-й. Основная угроза - дроны и удары с моря. Украинские силы усиливают ПВО и адаптируют оборону.

Также мы писали о том, что после вечерней атаки 23 марта часть Одесского района осталась без электричества, в том числе и в областном центре. Энергетики начали восстановительные работы сразу после отбоя тревоги. Горожан призывают экономить электроэнергию, чтобы стабилизировать систему.