Головна Одеса

На Одещині пролунав вибух: ворог атакує ракетами

Дата публікації: 24 березня 2026 13:46
На Одещині пролунав вибух: ворог атакує ракетами
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 24 березня, на Одещині пролунав вибух. Росія атакує ракетами з Чорного моря. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про рух БпЛА. Фото: скриншот із Telegram

Сьогодні, 24 березня, на Одещині пролунав вибух. Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Одеси. Згодом додали, що ракета летить на Чорноморськ зі сторони моря. Ймовірно, було чутно роботу ППО. Інформації про наслідки наразі немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Росія наростила атаки на порти Одеси та Чорноморська. Від початку року їх уже більше, ніж за весь 2025-й. Основна загроза — дрони та удари з моря. Українські сили посилюють ППО та адаптують оборону.

Також ми писали про те, що після вечірньої атаки 23 березня частина Одеського району залишилась без електрики, зокрема і в обласному центрі. Енергетики почали відновлювальні роботи одразу після відбою тривоги. Містян закликають економити електроенергію, щоб стабілізувати систему.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
