Нічна атака на Одещині забрала життя пенсіонерки
Ввечері 24 березня Одещина знову опинилася під ударом дронів. Ворог атакував житловий масив, де постраждали приватні будинки. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На місці працювали рятувальники, поліція та прокурори.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.
Наслідки атаки
Росіяни знову атакували Одещину ударними дронами. Безпілотники влучили по житловій забудові в одному з районів області. Унаслідок атаки повністю зруйновано приватний будинок, ще щонайменше п’ять осель поруч зазнали пошкоджень від вибухової хвилі та уламків. Після влучання виникла пожежа, яку рятувальники змогли швидко ліквідувати.
Жертвою обстрілу стала 87-річна жінка. Також постраждала 58-річна мешканка — її госпіталізували у стані середньої тяжкості. До ліквідації наслідків залучали 11 рятувальників і три одиниці техніки.
Прокурори разом із правоохоронцями задокументували наслідки атаки. За фактом загибелі людини відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Розслідування триває.
Що відомо про обстріли
За минулу добу тривогу в різних районах Одещини оголошували сім разів. В більшості випадків ворог атакував дронами з акваторії Чорного моря. Однак під час одного з обстрілів застосував швидкісну ціль.
Як повідомляли Новини.LIVE, Росія наростила атаки на порти Одеси та Чорноморська. Від початку року їх уже більше, ніж за весь 2025-й. Основна загроза — дрони та удари з моря. Українські сили посилюють ППО та адаптують оборону.
Також Новини.LIVE писали про те, що у ніч на 23 березня росіяни завдали чергового масованого удару по області, використовуючи ударні безпілотники. Найбільше постраждали передмістя Одеси та портова зона.
Читайте Новини.LIVE!