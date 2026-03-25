Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса

Нічна атака на Одещині забрала життя пенсіонерки

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 09:21
Нічна атака на Одещині забрала життя пенсіонерки
Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Ввечері 24 березня Одещина знову опинилася під ударом дронів. Ворог атакував житловий масив, де постраждали приватні будинки. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На місці працювали рятувальники, поліція та прокурори.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Читайте також:

Наслідки атаки

Росіяни знову атакували Одещину ударними дронами. Безпілотники влучили по житловій забудові в одному з районів області. Унаслідок атаки повністю зруйновано приватний будинок, ще щонайменше п’ять осель поруч зазнали пошкоджень від вибухової хвилі та уламків. Після влучання виникла пожежа, яку рятувальники змогли швидко ліквідувати.

Атака на Одещину 24 березня
Будинок, який постраждав. Фото: Одеська обласна прокуратура

Жертвою обстрілу стала 87-річна жінка. Також постраждала 58-річна мешканка — її госпіталізували у стані середньої тяжкості. До ліквідації наслідків залучали 11 рятувальників і три одиниці техніки.

Атака на Одещину 24 березня
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Прокурори разом із правоохоронцями задокументували наслідки атаки. За фактом загибелі людини відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Розслідування триває.

Атака на Одещину 24 березня
Зруйнований будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що відомо про обстріли

За минулу добу тривогу в різних районах Одещини оголошували сім разів. В більшості випадків ворог атакував дронами з акваторії Чорного моря. Однак під час одного з обстрілів застосував швидкісну ціль.

Атака на Одещину 24 березня
Надзвичайники розбирають завали. Фото: ДСНС Одещини
Атака на Одещину 24 березня
Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія наростила атаки на порти Одеси та Чорноморська. Від початку року їх уже більше, ніж за весь 2025-й. Основна загроза — дрони та удари з моря. Українські сили посилюють ППО та адаптують оборону.

Також Новини.LIVE писали про те, що у ніч на 23 березня росіяни завдали чергового масованого удару по області, використовуючи ударні безпілотники. Найбільше постраждали передмістя Одеси та портова зона.

Одеська область Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації