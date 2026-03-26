Масована атака на Одещину: пошкоджено порт і енергетику

Уночі, 26 березня, Одеську область масовано атакували ударні безпілотники. Пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. Через влучання виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили. Відомо про одну постраждалу людину.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки

Російські війська вкотре завдали удару по Одещині в ніч на 26 березня. Під удар потрапили об’єкти, важливі для роботи регіону — зокрема портова та енергетична інфраструктура. Також зазнали пошкоджень окремі промислові об’єкти. На місцях влучань спалахнули пожежі.

За попередніми даними, постраждала одна людина. Це 26-річний чоловік. Наразі він у лікарні. Внаслідок атаки в частині населених пунктів виникли перебої з електропостачанням. Зокрема в частині Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Робота рятувальників

Рятувальники працювали одразу на кількох локаціях і оперативно ліквідували загоряння. Роботи ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, які змушували тимчасово призупиняти гасіння. До ліквідації наслідків залучили 9 одиниць техніки та 41 рятувальник.

Атака по півдню

Російські війська продовжують змінювати тактику ударів по Одещині, зосереджуючись на окремих районах області. Основною ціллю залишаються об’єкти критичної та цивільної інфраструктури. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук наголошує, що таким чином ворог намагається тиснути на тилові регіони.

"Цілі РФ не змінюються — це терор. На полі бою він не має значних успіхів, тому продовжує обстріли", — зазначив Сергій Братчук.

Він також додав, що сили протиповітряної оборони активно працювали вночі на різних рівнях. Зокрема, підрозділи Військово-морських сил збили 17 ударних безпілотників. За його словами, після масованих атак ворог знову переходить до точкових ударів по окремих регіонах і об’єктах.

Новини.LIVE повідомляли, ввечері 24 березня Одещина знову опинилася під ударом дронів. Ворог атакував житловий масив, де постраждали приватні будинки. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На місці працювали рятувальники, поліція та прокурори.

Також, Новини.LIVE писали, що Росія наростила атаки на порти Одеси та Чорноморська. Від початку року їх уже більше, ніж за весь 2025-й. Основна загроза — дрони та удари з моря. Українські сили посилюють ППО та адаптують оборону.