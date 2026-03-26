Масована атака на Одещину: пошкоджено порт і енергетику

Масована атака на Одещину: пошкоджено порт і енергетику

Дата публікації: 26 березня 2026 09:29
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Уночі, 26 березня, Одеську область масовано атакували ударні безпілотники. Пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. Через влучання виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили. Відомо про одну постраждалу людину.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки

Російські війська вкотре завдали удару по Одещині в ніч на 26 березня. Під удар потрапили об’єкти, важливі для роботи регіону — зокрема портова та енергетична інфраструктура. Також зазнали пошкоджень окремі промислові об’єкти. На місцях влучань спалахнули пожежі.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

За попередніми даними, постраждала одна людина. Це 26-річний чоловік. Наразі він у лікарні. Внаслідок атаки в частині населених пунктів виникли перебої з електропостачанням. Зокрема в частині Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Пожежа після атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Робота рятувальників

Рятувальники працювали одразу на кількох локаціях і оперативно ліквідували загоряння. Роботи ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, які змушували тимчасово призупиняти гасіння. До ліквідації наслідків залучили 9 одиниць техніки та 41 рятувальник.

Надзвичайники приборкують вогонь. Фото: ДСНС Одещини

Атака по півдню

Російські війська продовжують змінювати тактику ударів по Одещині, зосереджуючись на окремих районах області. Основною ціллю залишаються об’єкти критичної та цивільної інфраструктури. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук наголошує, що таким чином ворог намагається тиснути на тилові регіони.

"Цілі РФ не змінюються — це терор. На полі бою він не має значних успіхів, тому продовжує обстріли", — зазначив Сергій Братчук.

Вогонб у будівлі. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Він також додав, що сили протиповітряної оборони активно працювали вночі на різних рівнях. Зокрема, підрозділи Військово-морських сил збили 17 ударних безпілотників. За його словами, після масованих атак ворог знову переходить до точкових ударів по окремих регіонах і об’єктах.

Вогнеборці ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Новини.LIVE повідомляли, ввечері 24 березня Одещина знову опинилася під ударом дронів. Ворог атакував житловий масив, де постраждали приватні будинки. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На місці працювали рятувальники, поліція та прокурори.

Також, Новини.LIVE писали, що Росія наростила атаки на порти Одеси та Чорноморська. Від початку року їх уже більше, ніж за весь 2025-й. Основна загроза — дрони та удари з моря. Українські сили посилюють ППО та адаптують оборону.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
