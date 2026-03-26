Наслідки нічної атаки на Одещину: останні дані про обстріл

Зруйнована підстанція. Фото: ДТЕК

Вночі 26 березня ворог атакував енергетичні об’єкти в Одеській області та порт на Дунаї. Руйнування в системі серйозні, але енергетики вже повернули світло тисячам родин. Без електрики досі залишаються частково 33,4 тис. сімей. У порту пошкоджено причали та склади, але людей не зачепило.

Атака на енергетику

Вночі було влучання по чотирьох об’єктах ДТЕК Одеські електромережі. Руйнування значні, тому ремонт потребує часу. На ранок енергетики відновили електропостачання 31,5 тис. родин Одещини. Наразі без світла залишаються частково 33,4 тис. сімей у Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському районах. Бригади працюють після дозволу рятувальників і військових. Фахівці оглядають обладнання, розбирають завали та ремонтують пошкоджені ділянки.

Пошкодження порту

Вночі ворог також атакував порт на Дунаї. Зафіксовано пошкодження складських приміщень, причалів та адміністративних будівель. Деякі об’єкти окремих портових операторів теж постраждали. На щастя, обійшлося без жертв. Порт продовжує роботу з урахуванням безпеки та поточної ситуації. На місці працюють відповідні служби, триває оцінка наслідків.

Як повідомляли Новини.LIVE Росія наростила атаки на порти Одеси та Чорноморська. Від початку року їх уже більше, ніж за весь 2025-й. Основна загроза — дрони та удари з моря. Українські сили посилюють ППО та адаптують оборону.

