Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Наслідки нічної атаки на Одещину: останні дані про обстріл

Наслідки нічної атаки на Одещину: останні дані про обстріл

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 13:09
Наслідки нічної атаки на Одещину: останні дані про обстріл
Зруйнована підстанція. Фото: ДТЕК

Вночі 26 березня ворог атакував енергетичні об’єкти в Одеській області та порт на Дунаї. Руйнування в системі серйозні, але енергетики вже повернули світло тисячам родин. Без електрики досі залишаються частково 33,4 тис. сімей. У порту пошкоджено причали та склади, але людей не зачепило.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Атака на енергетику

Вночі було влучання по чотирьох об’єктах ДТЕК Одеські електромережі. Руйнування значні, тому ремонт потребує часу. На ранок енергетики відновили електропостачання 31,5 тис. родин Одещини. Наразі без світла залишаються частково 33,4 тис. сімей у Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському районах. Бригади працюють після дозволу рятувальників і військових. Фахівці оглядають обладнання, розбирають завали та ремонтують пошкоджені ділянки.

Пошкодження порту

Вночі ворог також атакував порт на Дунаї. Зафіксовано пошкодження складських приміщень, причалів та адміністративних будівель. Деякі об’єкти окремих портових операторів теж постраждали. На щастя, обійшлося без жертв. Порт продовжує роботу з урахуванням безпеки та поточної ситуації. На місці працюють відповідні служби, триває оцінка наслідків.

Як повідомляли Новини.LIVE Росія наростила атаки на порти Одеси та Чорноморська. Від початку року їх уже більше, ніж за весь 2025-й. Основна загроза — дрони та удари з моря. Українські сили посилюють ППО та адаптують оборону.

Також, Новини.LIVE писали, що у ніч на 17 березня російські війська атакували південь Одеської області. Під удар потрапили енергетичні, промислові та портові об’єкти. На місцях виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

 

Одеська область Наслідки обстрілу Одещини
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації