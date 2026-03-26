Світло в Одесі завтра: графіки відключення електроенергії

Люди гуляють нічною Одесою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергосистема України продовжує працювати з дефіцитом через постійні обстріли. Через це в регіонах діють обмеження на споживання електроенергії. На Одещині ситуація залишається напруженою. У частині громад 27 березня застосовують графіки відключень, а в самій Одесі можливі аварійні знеструмлення.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Ситуація зі світлом на Одещині

Енергетична інфраструктура ще не відновлена повністю, тому стабільне постачання світла на Одещині є не всюди. У більшості населених пунктів вводять планові обмеження, але їхня тривалість і частота різняться залежно від стану мереж. У деяких районах відключення можуть тривати довше або відбуватися частіше, ніж передбачено графіками. Через це фактичні вимкнення іноді не збігаються з оприлюдненим розкладом.

Ситуація змінюється швидко, тому графіки можуть коригувати навіть протягом дня. Мешканців просять економно використовувати електроенергію. Після відновлення подачі світла не варто одночасно вмикати кілька потужних приладів — це допоможе уникнути перевантаження мереж. Перевіряти актуальну інформацію щодо відключень за конкретною адресою рекомендують на офіційних ресурсах.

Що зі світлом в Одесі

Одеса отримує електроенергію в межах визначених лімітів, однак через нестабільність у мережах відключення можуть відбуватися швидше, ніж оновлюються дані онлайн. Ремонт магістральної інфраструктури триває, і саме від його темпів залежить повернення до стабільного електропостачання. Нові атаки можуть знову погіршити ситуацію.

Читайте також:

Ремонтні роботи

27 березня з 08:00 до 17:00 енергетики компанії ДТЕК Одеські електромережі проводитимуть невідкладний ремонт обладнання. На цей час частково знеструмлять мікрорайони Черемушки, Альтаїр, Бугаївка, Пересип і Лузанівка в Одесі, однак об’єкти критичної інфраструктури залишаться зі світлом. У компанії попередили, що в разі повітряної тривоги роботи можуть затягнутися, а про зміни повідомлятимуть через чат-боти та сайт. Після завершення ремонту електропостачання повертатимуть поступово, щоб уникнути перевантажень, тому відновлення світла може зайняти додатковий час.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також Новини.LIVE писали, що вночі 26 березня ворог атакував енергетичні об’єкти в Одеській області та порт на Дунаї. Руйнування в системі серйозні, але енергетики вже повернули світло тисячам родин. Без електрики досі залишаються частково 33,4 тис. сімей. У порту пошкоджено причали та склади, але людей не зачепило.