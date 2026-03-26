Стрілянина в Одесі: нові подробиці нападу на поліцейських
В Одесі чоловік відкрив вогонь по патрульних під час перевірки документів. Двоє поліцейських отримали поранення і були госпіталізовані. Нападника знайшли наступного ранку у недобудові та нейтралізували після спроби стріляти повторно. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Новини.LIVE.
Стрілянина в поліцію
Ввечері 25 березня 2026 року поліція зупинила автомобіль для перевірки документів. Під час встановлення особи з’ясувалося, що водій перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Чоловік відкрив вогонь з автомата по патрульних і втік. Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані. Вони у вкрай важкому стані.
План перехоплення
Після цього в Одеській області одразу оголосили спецоперацію "Сирена". Наступного ранку нападника виявили у недобудові на території дачного кооперативу в Одеському районі. Під час затримання він повторно відкрив вогонь, у відповідь бійці спецпідрозділу КОРД застосували зброю. За допомогою аеророзвідки підтвердили смерть стрільця.
Відкриття справи
На місці працюють слідчі ДБР, які перевіряють правомірність застосування зброї та всі обставини події. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень.
