Стрілянина в Одесі: нові подробиці нападу на поліцейських

Спецоперація із затримання. Фото: Національна поліція Україна

В Одесі чоловік відкрив вогонь по патрульних під час перевірки документів. Двоє поліцейських отримали поранення і були госпіталізовані. Нападника знайшли наступного ранку у недобудові та нейтралізували після спроби стріляти повторно. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Новини.LIVE.

Стрілянина в поліцію

Ввечері 25 березня 2026 року поліція зупинила автомобіль для перевірки документів. Під час встановлення особи з’ясувалося, що водій перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Чоловік відкрив вогонь з автомата по патрульних і втік. Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані. Вони у вкрай важкому стані.

Вбитий стрілок. Фото: Державне бюро розслідувань

План перехоплення

Після цього в Одеській області одразу оголосили спецоперацію "Сирена". Наступного ранку нападника виявили у недобудові на території дачного кооперативу в Одеському районі. Під час затримання він повторно відкрив вогонь, у відповідь бійці спецпідрозділу КОРД застосували зброю. За допомогою аеророзвідки підтвердили смерть стрільця.

Автомат вбитого. Фото: Державне бюро розслідувань

Відкриття справи

На місці працюють слідчі ДБР, які перевіряють правомірність застосування зброї та всі обставини події. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 лютого, в одному із районів Одеси військовослужбовець ТЦК вистрілив у повітря. У мережі з’явилися твердження про нібито стрілянину по людях під час оповіщення. Однак ці повідомлення не відповідають дійсності.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі чоловік відкрив стрілянину в ресторані. Інцидент стався пізно ввечері на Фонтанській дорозі. Під час події ніхто не постраждав. Зловмисника вже затримали.