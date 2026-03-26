Україна
Головна Одеса Підозрюваний у стрілянині в Одесі загинув під час затримання

Підозрюваний у стрілянині в Одесі загинув під час затримання

Дата публікації: 26 березня 2026 09:31
Підозрюваний у стрілянині в Одесі загинув під час затримання
Патрульне авто на місці стрілянини. Фото: Нацполіція

В Одесі чоловік, який відкрив вогонь по патрульних ввечері 25 березня, загинув під час спецоперації із затримання. Правоохоронці заявляють, що були змушені застосувати силу через пряму загрозу їхньому життю.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України, передає Новини.LIVE.

Стрілець загинув під час затримання

Інцидент стався після того, як 45-річний одесит, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, почав стріляти з автомата під час перевірки документів. Після цього він втік із місця події на автомобілі.

В Одесі чоловік розстріляв поліцейське авто
Поліція збирає докази на місці стрілянини. Фото: Нацполіція

Для його затримання в області було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин правоохоронці встановили місце перебування чоловіка — він переховувався у недобудованій будівлі.

Під час перемовин із правоохоронцями підозрюваний не пішов на контакт і відкрив вогонь із третього поверху по бійцях спецпідрозділу КОРД. У відповідь правоохоронці також застосували зброю. Зазначається, що такі дії були вимушеними для припинення загрози життю поліцейських.

У результаті стрілець загинув на місці.

У Одесі загинув чоловік, який відкрив стрілянину по поліції
Операція із затримання стрільця. Фото: Нацполіція

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Про інцидент повідомлено Державне бюро розслідувань та прокуратуру.

Стрілянина в Одесі 25 березня

Увечері в середу, 25 березня, в Одесі водій автомобіля відкрив вогонь по патрульних поліцейських під час перевірки документі.

Внаслідок інциденту двоє правоохоронців дістали вогнепальні поранення. Постраждалим наразі надають необхідну медичну допомогу.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, в Одесі сталася стрілянина в одному з ресторанів на Фонтанській дорозі. Правоохоронці оперативно затримали чоловіка, який відкрив вогонь.

Також 26 лютого в іншому районі міста зафіксували ще один інцидент зі зброєю. Там військовослужбовець ТЦК здійснив постріл у повітря. У соцмережах поширювалися повідомлення про нібито стрілянину по людях під час оповіщення, однак ця інформація не підтвердилася і виявилася неправдивою.

Одеса стрілянина Нацполіція
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
